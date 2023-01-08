不懂穿搭？她不解台灣人為何愛穿「這單品」 網反曝：身材好才能

每個人的穿搭品味不盡相同，然而，近日就有一名女網友PO文表示，日本人穿搭常變化不同顏色及款式的褲子，但她在台北很少看到女生穿米色、白色、灰色的褲子，幾乎都穿牛仔緊身褲或黑色緊身褲，因此好奇發問「為何台灣人喜歡穿緊身褲？」

原PO在《Dcard》發文表示，先前看到有網友提到台灣人不太注重穿搭，「我是覺得穿搭就算了，國人好像連簡單的衣著配色都懶，常常穿一樣的制服」，像是機能外套搭配緊身褲，然後清一色都配運動鞋。

她接著說，日本女生就會變化不同顏色及款式的褲子，但在台北很少看到女生穿米色、白色、灰色的褲子，幾乎都穿牛仔緊身褲或黑色緊身褲，讓原PO不禁疑惑「為何台灣人喜歡穿緊身褲？是我們賣的衣服普遍設計不好的關係嗎？」

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛留言「台灣路上女生明明幾乎都穿寬褲，緊身褲很少看到欸」、「緊身褲才少，因為挑身材穿，日系那種真的不喜歡，比例都沒了」、「出差、上班穿，因為黑色緊身褲比起一般牛仔褲或寬褲看起來更整齊俐落」、「我都穿緊身褲，穿寬褲看起來屁股好塌」、「穿寬褲去上廁所簡直一場災難」。

此外，還有網友表示，「我練臀那麼辛苦，當然要穿緊身褲炫耀一下」、「緊身褲是身材好的人穿的」、「腿好看的比較適合穿緊身褲」、「我覺得寬褲超醜…很多女生男生盲目去穿，搭得又很怪，把自己穿超矮腿超短」、「其實很多人穿寬褲是為了遮身材缺陷，反而穿緊身褲可以顯腿型」。