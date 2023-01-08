再也不敢吃！南韓人妻爆「魚板攤」恐怖真相 哈韓網友秒嚇呆

隨著各國疫情逐步走向共存，邊境限制也日漸開放，越來越多人等不及出國旅遊，其中韓國就是個熱門選項。知名旅韓部落客「太咪瘋韓國」昨（7）日在臉書上發文，提到魚板攤的竹籤都是回收再利用的，此話一出也掀起討論，不少網友都嚇壞了。

「太咪瘋韓國」昨日在臉書上發文，表示來過韓國觀光的人，絕大部分都有吃過路邊的魚板攤，但自己卻一年吃不到一次。她指出有些業者會把串魚板的竹籤回收再利用，雖然以前沒有太多韓國人在意，但自從新冠肺炎爆發後，個人衛生問題才浮上檯面，「不是說所有店家都會重複再利用，只是你真的不曉得，到底哪一家是不重複使用的」。

「太咪瘋韓國」提到，首爾江西區是全國首個通過有關魚板竹籤補助條款的區域，條款中說明會資助那些不重複使用竹籤的商家，不過很多商家都在抗議這件事。有部分業者宣稱，「那餐廳用的不鏽鋼餐具也都用一次就得丟了啊，我們的竹籤跟餐具一樣都有洗過的」、「我們都有洗乾淨曬乾才重複使用」、「我們會泡在洗潔劑內洗乾淨，曬一整天，不會有問題」。

「太咪瘋韓國」坦言，魚板攤的竹籤是那種泡水會吸水軟掉的便宜材質，假設泡完洗潔劑再曬乾，然後把竹籤拿去串魚板後放到湯裡煮，「聽起來就是真的不太對呀，所以我就算再冷、看到路邊攤的魚板湯再怎麼燙，真的都不會想吃」。在貼文的最後，她也補充提醒，「魚板攤的桌上都會有那些沾醬可以沾，有的客人沾了後咬一口，再拿咬過的下去沾，怕有的人不曉得」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我現在才知道它是重複利用的」、「我在韓國不敢吃，感覺有人會剃牙」、「我不知道會回收再用耶，這樣我以後絕對不敢吃魚板了」、「我真的不敢吃路邊攤的魚板」、「資訊量突然有點大…」、「然後又在湯裡面煮，這個循環好可怕」、「難怪有的竹籤顏色都很深，我還以為是煮太久的關係，原來是用太多次」。

也有網友提到，「我疫情前去大邱西門市場，看到老闆娘把客人沒喝完的湯倒回去，從此就不敢再吃了，手上吃一半的魚板都不知道該如何是好」、「我看過客人走了之後，店家把紙杯剩的湯倒回去…我整個懷疑自己的眼睛」、「聽說有些餐廳裡面的泡菜，也是客人沒吃完再倒回去，繼續盛給下一個客人」、「我覺得比較可怕的是大家都沾同一桶醬油的部分」。