山路驚見路邊「一排整齊飯碗」！眾人勸快逃 內行解答了

這是什麼情況？有一名網友近日騎車到某山路，發現路邊的水泥護欄上擺了整齊的飯碗還有水杯，他拍下這個詭異的畫面問網友「是什麼意思」，有不少人看完毛骨悚然，要他快逃，也意外釣出內行人解答，這其實是「過路錢」。

一名網友6日在臉書「靈異公社」發文，他貼出一張經過山路某路段遇見的畫面，照片可見有人在水泥護欄上整齊擺上飯碗，還有水杯，附近就是一個看似荒涼、草木濃密的山區，讓人不禁毛骨悚然。

網友也好奇問大家「請問，在橋樑上這些是什麼意思？」，不少人也紛紛留言猜測，「今天是天赦日， 可能車禍事主向受害者懺悔之類的？」、「應該是那個地方，有故事」，也有人警告原po「不知道就快離開」、「不要看，不要動，快快走」。

最後也釣出內行人解答，是過路錢的意思，「因有神明、橋神和沿路的好兄弟，這就是所謂的『過路錢』。 因現代環保概念，不宜再像以往沿路撒沿路丟，造成髒亂，所以以空碗放米代飯，水杯放水代酒慰勞『好兄弟』」。