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長者進捷運車廂…她突然「感受到強大氣場」 真相曝光感動數千人

聯合新聞網／ 綜合報導
搭乘大眾輸工具的讓座問題，常成為討論話題。圖／資料照片
搭乘大眾輸工具的讓座問題，常成為討論話題。圖／資料照片

搭乘大眾交通運輸工具的讓座問題，常常成為民眾討論的話題。國立臺北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授郭葉珍分享捷運上的一幕畫面，當一名白髮長者踏進車廂時，4名乘客同時起身讓座，「那一瞬間，明明沒有風，我卻感到一股好強大的氣場」，令她感動不已，直呼「看到台灣最美好的風景」。

國立臺北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授郭葉珍在臉書發文寫道，近日搭乘捷運時，到了某站一位女士攙扶一位白髮長者走進車廂，那兩人還來不及張望有無空位，只見有4名乘客「刷」的一下馬上站起來要讓座，她感動表示「那一瞬間，明明沒有風，我卻感到一股好強大的氣場」，直言台灣人心中的愛與禮讓，讓她看到最美好的風景。

貼文吸引逾7千網友按讚，留言「我懂！當救護車聲響起，前方車輛馬上自動像紅海遇到摩西一樣全部分開，那種情景令人感動不已！」、「真的！當我懷第二胎帶著老大進捷運車廂，真的是兩旁的人瞬間站起來讓座給我！」、「這是會令人淚目的感動！」、「誰說沒有愛，其實台灣到處都有愛」、「前天我就遇到了，現在的年輕人得我輩敬佩」。

捷運 讓座

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