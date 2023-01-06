春節想遊高雄！他一搜驚見「房價破39萬」 內行曝業界手腳

今年的春節連假長達十天，不少人打算趁假期出外旅遊，不過適逢年假旺季，旅遊費用也會隨之上漲。有網友搜尋高雄「三天兩夜四人房」，想不到房價居然高達39萬5887元，讓他嚇壞直呼「以為選到總統套房」。內行人解釋，這種操作主因多是客滿，將價格抬高避免有客人下單。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「想著過年要去高雄走走，上Booking找了一下四人房，這豪華四人房要價39萬5887元，刷新了我的三觀，我還以為我選到總統套房」。

有內行人解釋，「這是滿常見的操作，通常是房間滿了或者正在後台改東西，可是如果完全沒有空房在搜尋結果這飯店就不會出現，所以他們就會放一個房間然後把價錢改成不會有人訂的價格，這樣客人還是搜得到他們，如果真的有人訂了那價格，他們用那個錢把另一組客人安置在其他飯店還是賺了」。

還有網友留言「故意加個零讓你不會想買，因為沒房間了，但網站又想把該飯店掛在上面讓你能搜尋到」、「這就是為什麼大家都要出國玩！台灣的飯店真的太貴了」、「過年在國內旅遊就是等著被宰啊，連民宿都三倍賣，前幾禮拜訂台南民宿網站寫春節一晚六千，打去問結果報價一萬三」。

不過也有網友認為「符合市場需求，喊成這樣我覺得合理，看看機票日本來回比之前貴1萬，不想被盤就別消費而已，我直接放棄去日本」。