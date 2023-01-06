快訊

不等新竹棒球場4月驗收搶先揭弊 高虹安是怕背黑鍋？

新竹棒球場爆偷工減料 林智堅首度發「4點聲明」回應高虹安

26歲女銀行員勾結詐團！50萬轉帳額度調到2千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節想遊高雄！他一搜驚見「房價破39萬」 內行曝業界手腳

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人規劃於春節出遊。圖／聯合報系資料照片
許多人規劃於春節出遊。圖／聯合報系資料照片

今年的春節連假長達十天，不少人打算趁假期出外旅遊，不過適逢年假旺季，旅遊費用也會隨之上漲。有網友搜尋高雄「三天兩夜四人房」，想不到房價居然高達39萬5887元，讓他嚇壞直呼「以為選到總統套房」。內行人解釋，這種操作主因多是客滿，將價格抬高避免有客人下單。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「想著過年要去高雄走走，上Booking找了一下四人房，這豪華四人房要價39萬5887元，刷新了我的三觀，我還以為我選到總統套房」。

有內行人解釋，「這是滿常見的操作，通常是房間滿了或者正在後台改東西，可是如果完全沒有空房在搜尋結果這飯店就不會出現，所以他們就會放一個房間然後把價錢改成不會有人訂的價格，這樣客人還是搜得到他們，如果真的有人訂了那價格，他們用那個錢把另一組客人安置在其他飯店還是賺了」。

還有網友留言「故意加個零讓你不會想買，因為沒房間了，但網站又想把該飯店掛在上面讓你能搜尋到」、「這就是為什麼大家都要出國玩！台灣的飯店真的太貴了」、「過年在國內旅遊就是等著被宰啊，連民宿都三倍賣，前幾禮拜訂台南民宿網站寫春節一晚六千，打去問結果報價一萬三」。

不過也有網友認為「符合市場需求，喊成這樣我覺得合理，看看機票日本來回比之前貴1萬，不想被盤就別消費而已，我直接放棄去日本」。

Dcard 春節 民宿

延伸閱讀

高雄人愛打架？日人見1景象嚇呆「馬路很多吐血」 真相曝光網喊：好丟臉

疫情升溫如何團圓過年？ 專家提供7方法「提前降染疫風險」

正妹試衣遭男童掀簾！找家長抗議被罵「不檢點」 業者回應更讓網氣炸

變種一次確一次？友人陸續確診四次 網喊慘：版本更新的受害者

相關新聞

長者進捷運車廂…她突然「感受到強大氣場」 真相曝光感動數千人

搭乘大眾交通運輸工具的讓座問題，常常成為民眾討論的話題。國立臺北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授郭葉珍分享捷運上的一幕畫面，當一名白髮長者踏進車廂時，4名乘客同時起身讓座，「那一瞬間，明明沒有風，我卻感到一股好強大的氣場」，令她感動不已，直呼「看到台灣最美好的風景」。

春節想遊高雄！他一搜驚見「房價破39萬」 內行曝業界手腳

今年的春節連假長達十天，不少人打算趁假期出外旅遊，不過適逢年假旺季，旅遊費用也會隨之上漲。有網友搜尋高雄「三天兩夜四人房」，想不到房價居然高達39萬5887元，讓他嚇壞直呼「以為選到總統套房」。內行人解釋，這種操作主因多是客滿，將價格抬高避免有客人下單。

到好市多買冰淇淋內容物與圖示不符 她怒：被偷拆換過

好市多商品種類多樣又實惠，總是吸引許多消費者前往「尋寶」，不過也因此時常出現一些亂象。有女網友抱怨買了一盒5入裝的知名品牌冰淇淋回家，結果發現口味和盒子上的圖示不一樣，讓她懷疑遭到其他客人拆裝調包，貼文一出引起不少討論。

哥吉拉事件翻版？老公買百隻七龍珠公仔說會增值 人妻崩潰：房子頭期款都存不到

2022年一起人妻將丈夫珍藏公仔擅自送人，造成家庭知和險些要離婚的「哥吉拉事件」，引起全台關注。如今一名人妻網友抱怨，自從「哥吉拉事件」發生後，愛買七龍珠公仔的老公便以此為藉口狂買，沒錢也要借錢買，讓她崩潰直言「再買下去連房子頭款都存不到了」。

變種一次確一次？友人陸續確診四次 網喊慘：版本更新的受害者

新冠肺炎肆虐已3年多，而台灣至今累積的確診人數也來到了898萬，不過在這近900萬人中，有多少確診者是重複陽性的「天選之人」？一位網友表示，自己的朋友明明打了三劑疫苗，卻從去年開始陸陸續續確診了四次，而且次次症狀嚴重。貼文一出立刻引來了許多討論，有網友表示原PO朋友的他免疫系統「已經是病毒的形狀了」，也有人認為其實就是「四次感冒」，不用大驚小怪。

日本車禍死亡降新低！台灣「行人地獄」能看齊？網曝關鍵：很難做到

全日本交通事故死亡人數連續6年下降，2022年並創下2610人的歷史新低。日本人口1.25億，約是台灣5.4倍，對比日本，台灣2022年全國1至10月車禍死亡人數是2560人，ptt網友分享日本交通事故死亡人數歷年趨勢，指出在1970年曾高達16765人，還被稱為「交通戰爭」，卻在52年後降到2610人，他問日本怎麼做到的？引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。