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哥吉拉事件翻版？老公買百隻七龍珠公仔說會增值 人妻崩潰：房子頭期款都存不到

聯合新聞網／ 綜合報導
2022年一起「哥吉拉事件」釀家庭失和引發關注，一名人妻抱怨，同樣喜愛公仔的老公以此事件為藉口，每月狂買，甚至還借錢買，讓她很崩潰。示意圖／聯合報資料照
2022年一起「哥吉拉事件」釀家庭失和引發關注，一名人妻抱怨，同樣喜愛公仔的老公以此事件為藉口，每月狂買，甚至還借錢買，讓她很崩潰。示意圖／聯合報資料照

2022年一起人妻將丈夫珍藏公仔擅自送人，造成家庭知和險些要離婚的「哥吉拉事件」，引起全台關注。如今一名人妻網友抱怨，自從「哥吉拉事件」發生後，愛買七龍珠公仔的老公便以此為藉口狂買，沒錢也要借錢買，讓她崩潰直言「再買下去連房子頭款都存不到了」。

一位人妻網友在《爆料公社‧匿名公社》發文寫道，老公喜愛七龍珠公仔，大概一兩個月買一組，但自從去年發生「哥吉拉事件」後，以此為藉口，每個月狂買公仔，買到把每月1萬元生活費花光，不夠用就跟原PO開口借，但總是「有借無還」，讓她氣炸。

原PO說為了買公仔跟老公起爭執，他總是說「工作壓力大保留點興趣有錯嗎？」，還計較她買的保養品也很貴。原PO表示可以體諒壓力大買小東西舒壓，但也不能每個月都買吧，老公的悟空公仔都快要破百隻了，買到沒錢還跟她借，然後又從不還錢，甚至把兩人的公用金拿去訂做整面牆的展示櫃，畫大餅說公仔「會增值以後退休有著落」，老公的行徑讓原PO崩潰抱怨「我看再買下去連房子頭期款都存不到了」。

貼文曝光，網友紛紛留言「那件事情是太太沒經過同意就把哥吉拉送親戚，是不尊重的問題，跟買公仔完全沒關係啊？妳先生也太無條件上綱了吧」、「我目測你們省下牆壁公仔的錢，大概半年內可以下訂」、「妳不約他去看屋，錢也是亂花亂買而已，倒不如紮實繳房貸，房子比公仔更增值吧」、「明天約他去看預售屋，訂+簽+開動軋要80、90萬，他就會衡量口袋到底要多深才夠買房」。

哥吉拉 七龍珠

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