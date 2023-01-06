到好市多買冰淇淋內容物與圖示不符 她怒：被偷拆換過

好市多商品種類多樣又實惠，總是吸引許多消費者前往「尋寶」，不過也因此時常出現一些亂象。有女網友抱怨買了一盒5入裝的知名品牌冰淇淋回家，結果發現口味和盒子上的圖示不一樣，讓她懷疑遭到其他客人拆裝調包，貼文一出引起不少討論。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，昨天（5日）她到好市多買了一大盒5入裝的冰淇淋，盒子上的圖示清楚標示著有3個草莓口味、2個巧克力口味，但她結完帳後，到門口拆箱換裝保冷袋，沒想到卻發現內容物卻是一個草莓，其他4個是巧克力，她傻眼地說「估計是被拆換過的，想買的人還是檢查一下，省的回家才發現」。

許多人看了也覺得很扯，「我上次也遇過，我也是拿到四盒巧克力，傻眼」、「基於道德跟習慣，根本不會想到要打開盒子調換，看到這篇還真是增加奇怪的知識」、「就是這麼多低級的人」、「為什麼很多人覺得是幸運？先不管哪個口味好不好吃，被換掉的感覺真的很差」、「賣場那麼多人，是要躲在哪裡偷天換日啊？大喇喇換，也真的是太不在乎別人眼光了」。

但喜歡巧克力的網友反而覺得開心，「我會很開心耶~我比較喜歡巧克力口味」、「只想要巧克力的看到會很開心」、「雖然被換不好，但我想要5盒都巧克力」、「巧克力好吃，但換的人沒水準」、「4盒巧克力太讚了！這人應該找我合購才對」。

也有網友分享自己遇到的經驗，「我也遇過被調換，後來都會在結帳時直接請工作人員拆封檢查，沒問題直接放進自備的保冰袋」、「我上週去買牛肉組，本來是牛小排、嫩肩里肌、梅花各一，結果看到有人拿兩袋交換成喜歡的組合，再把另一袋拿回去放」、「以前賣場洗衣精類，常常被拿別罐倒滿自己那罐！沒品的很多」、「我還看過有年輕人直接把飲料拿起來喝個兩口再放回去的，超噁心」。