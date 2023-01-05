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變種一次確一次？友人陸續確診四次 網喊慘：版本更新的受害者

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，自己一位朋友陸陸續續確診了四次，而且次次症狀嚴重，根本是另類的天選之人。（圖為示意圖，非確診者）。記者黃仲裕／攝影
有網友表示，自己一位朋友陸陸續續確診了四次，而且次次症狀嚴重，根本是另類的天選之人。（圖為示意圖，非確診者）。記者黃仲裕／攝影

新冠肺炎肆虐已3年多，而台灣至今累積的確診人數也來到了898萬，不過在這近900萬人中，有多少確診者是重複陽性的「天選之人」？一位網友表示，自己的朋友明明打了三劑疫苗，卻從去年開始陸陸續續確診了四次，而且次次症狀嚴重。貼文一出立刻引來了許多討論，有網友表示原PO朋友的免疫系統「已經是病毒的形狀了」，也有人認為其實就是「四次感冒」，不用大驚小怪。

一位網友在PTT上以「有人第四次確診了」為題發文，原PO表示，自己的朋友就是那位確診四次的「強者」，明明打了三劑疫苗，卻還是在去年農曆年前、去年五月、去年九月到今年一月，個別陽性了四次，而且每次確診都出現重感冒的症狀，讓他同情的表示朋友也太衰。

不少網友看到貼文都直呼太扯，更表示原PO的朋友根本是另類的天選之人，「每個變種都得一次，那麼厲害喔」、「早就是不同的病毒株了吧」、「版本更新的受害者」、「他的免疫系統已經是病毒的形狀了」；也有人質疑原PO朋友的衛生習慣和免疫力是不是很糟糕，才讓他不斷的確診，「你朋友是到處舔把手嗎？」、「地獄倒霉鬼吧？還是免疫低下？」、「衛生習慣太差了吧」、「就本身免疫力差啊，他平時也常感冒吧？」、「覺得是免疫力較差或是基因剛好，一般應該休個一天就好了」。

不過也有網友表示，確診四次在現在早已經見怪不怪，並舉出身邊見過的案例，「在國外覺得正常」、「沒保險就當感冒就好了」、「不要怕啦，聽說目前最高是八次」、「家人親戚國外工作，同事也是中四次，加上這一年，都不知道還有沒有再中」、「在國外玩，室內、大眾運輸沒戴口罩也沒中」。

確診 新冠肺炎 PTT

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