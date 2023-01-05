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春節飯店一晚「1千變1萬」 網一看嚇傻：直接訂機票了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友春節想出遊2天，打開訂房想訂飯店，卻被飯店價格嚇到，平日1000元的三星飯店，春節直接變一萬元，令他相當傻眼。示意圖／ingimage
有網友春節想出遊2天，打開訂房想訂飯店，卻被飯店價格嚇到，平日1000元的三星飯店，春節直接變一萬元，令他相當傻眼。示意圖／ingimage

農曆春節即將到來，不少人會趁這時和家人或朋友出遊。一名網友春節想出遊2天，打開訂房想訂飯店，卻被飯店價格嚇到，平日1000元的三星飯店，春節直接變一萬元，令他相當傻眼，「可以這樣隨意調漲價格？政府都不用管的嗎？」。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他春節想出遊2天，正打算打開訂房網訂飯店，卻看到平日1000元的三星飯店，春節直接漲到1萬元，他看到官網的價格為2588元後，打電話去確認，對方也是報價1萬元並表示，「春節不適用官網定價」，令他相當無奈，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「直接訂機票了」、「跟機票費用差不多，去日本比較好玩」、「一萬都可以出國住宿加機票了」、「出國玩嗎？留在台灣玩只會被當盤子」、「跨年的旅館就很貴，春節更不用說」、「難怪身邊的人都出國」、「出國跟團5天也不需要5萬，一萬旅館太盤」、「出國只有機票貴，其它費用沒台灣這麼扯啦」、「所以寧願在家宅」、「出國都比國內划算」、「國旅太雷」。

有網友則認為，「過年就是住親戚家，誰會跟你住飯店當盤子」、「不爽不要訂，一堆人搶著訂」、「你可以拼當天來回啊！」、「春節都花不起的建議回去加班吧」、「不爽不要去，平日用特休，那麼多人同時休假，價格貴正常啊，不然你開一間就別漲價」、「不早規劃又不想多花錢，怪誰？」。

不過，有網友表示，「春節上班薪水比較貴，反應在成本上」、「這是市場機制啦，會有這個價錢代表還是很多人訂，你以為很盤，但有些人只有這個時間能出去玩」、「供需法則，況且房務人員假日也要加班費啊」。

春節 訂房 漲價 住宿

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