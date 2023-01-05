原來機車「這1處」也可放飲料！ 網一片驚嘆：長知識了

許多民眾在買外食後，常發生機車已經塞滿、沒地方再放東西的狀況，然而有網友發現，一名機車騎士竟巧妙運用機車後座扶手「塞飲料」省空間，讓網友驚呼「長知識了」、「生活智慧王」，也有網友分享不同經驗引起討論。

在日常生活中，機車族若一次買大量的物品，可能會面臨無處可放的窘境，而一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文，發現前面一台雙載的機車竟利用後座扶手，巧妙塞進了兩瓶手搖飲，相當完美的放置在其中，讓他忍不住驚呼「真的長知識了」。

許多網友紛紛留言「學會了」、「生活智慧王」、「我也會放，因為前面放滿了」、「我也來試試」、「可以！我前面塞不下、裡面也沒得放時也會這樣」、「很方便，有些機車那個位置會有圓形的，剛好能放一杯飲料（臨時放）」。

也有網友不建議這樣做，表示「最好別這樣放，我之前看有人把喝一半的飲料這樣放，停紅燈時，後面一個阿伯騎過來，拿起來吸了一口又放回去⋯⋯」、「台灣的馬路會不會震一震到家發現甚麼都沒有了？」、「稍微抖動就可能掉落... 之前放前面空位(還沒喝)，快到家它就跳車了...」、「騎到窟窿，飲料會起飛」。但也有人認為這是對單身狗不公平的設計，表示「這一定要放兩瓶，放一瓶會掉，這真是對單身狗的⋯⋯」。