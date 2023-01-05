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日本車禍死亡降新低！台灣「行人地獄」能看齊？網曝關鍵：很難做到

聯合新聞網／ 綜合報導
我國交通亂象曾被外媒評論為「行人地獄」，圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
我國交通亂象曾被外媒評論為「行人地獄」，圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

根據日本TBS電視台報導，全日本交通事故死亡人數連續6年下降，2022年並創下2610人的歷史新低。日本政府近年還制定目標：希望2025年交通死亡人數能減少到兩千人以下。

日本有1.25億人口，約為台灣5.4倍，對比日本死亡新低，台灣2022年全國1至10月車禍死亡人數是2560人，ptt網友分享日本交通事故死亡人數歷年趨勢，指出在1970年曾高達16765人，還被稱為「交通戰爭」，卻在52年後降到新低，他問日本怎麼做到的？引發討論。

網友分享日本交通事故死亡趨勢圖，1970年左右達到高點。圖擷自ptt
網友分享日本交通事故死亡趨勢圖，1970年左右達到高點。圖擷自ptt

網友點出關鍵，「教育吧！日本人民素質全球數一數二」、「因為是已開發國家」、「素質啦！你看日本黑道都還有社會責任，臺灣是黑白道都沒責任」、「日本職業駕駛違規被開除就很難找到相關工作...哪像台灣，換間公司繼續爽開車，人家發現問題會改，我們發現問題會比爛」、「去過日本旅遊的人應該感受很深吧！遠遠看見行人，車輛馬上減速停車」。

網友指出台灣交通亂源太多，「機車搞不定就沒得改」、「就是抓，罰，台灣就立委議員帶頭違規，施壓不抓不罰」、「台灣多的是無照駕駛，駕照難考沒用」、「在一個違規仔可以說別人是檢舉魔人的國家，討論這些沒有意義」、「台灣就四輪>二輪>行人，一堆智障道路設計就看得出來，交通官員都坐四輪的，紅綠燈、變電箱、電柱、機車格就設在人行道、斑馬線路口一堆，簡直低能，擺明只顧四輪的」。

網友指出日本法規嚴格，「日本酒駕罪很重」、「只要一違規就繳很多錢， 要不就不開車，不然就是遵守交通規則」、「市區限速讓你開爆慢」、「弄好大眾運輸」。

也有人說，「駕照難考又貴，違規計點後果嚴重」、「考駕照台幣7萬多，你考得起喔」、「機車考照比照日本制度，沒人會接受考個125駕照要花個5萬」、「都會區限制有私家車位才能買車，補助大眾交通費用，馬路畫消停車格和停車缷貨區域等慢慢改善，不過這種改善方式台灣人很難接受」。

駕照 車禍 黑道 機車族

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