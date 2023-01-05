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機車騎士路口待轉被嗆「文盲」 網友掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／爆怨公社
圖／爆怨公社

台灣的機車密度相當高，因此在路上騎車要更加小心，以免發生意外。一名網友上傳一群機車騎士在等紅綠燈的照片，並抱怨機車騎士「什麼時候才看得懂紅色牌子上的字？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」上傳一張照片，照片中可見，有幾台機車騎士正在路口待轉，但卻沒注意到路旁有個紅色警示牌，上面寫著「機慢車待轉請至前方坪頂路」，彷彿對警示牌視而不見，原po看了不禁抱怨，「你們什麼時候才看得懂紅色牌子上面的字？住戶想出門都要等你們待轉完之後才能出去」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「取消待轉最快速」、「有看到，但我不想遵守而已」、「怎麼不跟政府說，哪時候取消掉待轉這個爛規定？」、「臺灣真的喜歡文字告示牌，要求時速60的情況下，在幾秒內看完所有文字」、「如果那邊有畫待轉區，你就不會抱怨了嗎？待轉政策一直是垃圾」、「你應該抱怨我們政府，為什麼要禁行機車，左轉靠左、右轉靠右」、「就像紅燈機慢車可右轉，還是沒人要轉啊」。

有網友則認，「惡輪大爺不能嘴的」、「走在人行道，都可以被機車按喇叭叫我走開了，台灣駕駛素質，一點也不意外」、「他們如果全都開車那才是惡夢...」、「檢舉啊，都騎上人行道了」、「違規怪規定不好」、「好啦，認真回覆，大多的民眾都不會去看寫什麼字」、「一堆文盲」、「科技執法下去就乖乖的了」。

人行道 機車騎士 警示牌 紅綠燈

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