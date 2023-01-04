2022哪件事讓人覺得退步？ 眾人點名這兩項：亡國感很重

每當迎接新的一年時，總是有人會回想過去一年的風風雨雨，有網友就發文舉出10點讓他感受到退步的例子，包括交通、薪資、通膨、房價、社會案件等，並且想問問大家有哪一件事情是讓人覺得退步感很重的？貼文一出，大多數人都直指物價、房價讓人感受最深。

原PO在PTT以「什麼事讓你覺得台灣的退步感很重？」為題發文，他說2022年結束了，「看著板上曾經的風風雨雨，也悲喜交加，想問哪件事讓你覺得台灣的退步感變重了？」他舉出10點讓自己很有感的例子，「交通爛、詐騙多、浮屍多、子彈多、市容差、薪資低、通膨高、吃萊牛萊豬福食、言論不自由、房價高」。原PO想請大家分享還有哪些是讓人覺得退步感很重的。

貼文引來眾人熱議，「政府官員口氣高傲到以為看到對岸高官」、「台灣真的被搞到貧富差距有點嚇人了」、「詐騙從上到下」、「交通跟詐騙，有夠可悲」、「民主吧，官員嗆民代，政府買網軍帶風向」、「動不動就停電真的很糟，落後國家有的現象」、「絕對是黑金，國家敗壞的主因」、「品德教育失敗，政策眼光短淺」、「人民水準變差吧」、「亡國感真的很重」。

多數人都直指物價、房價問題最有感，「房價高」、「人均超越日韓，但基本薪資不到3萬」、「實質所得倒退」、「東西一直漲，薪水卻沒漲」、「雞排吃不起」、「實質薪資一直倒退，真的無言」、「房價高物價高，明明爛到不行還自我感覺良好，整天說空話」、「房價所得比」、「房價、交通、薪資，這三個與生活習習相關肯定前三名」、「房價物價是要漲到哪裡才會降」、「房價物價越來越高，治安越來越差」、「薪資低，生活困苦，出國當台勞」、「什麼都漲，薪水永遠不漲」。