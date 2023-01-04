台北真的都會讓行人嗎？ 她po文釣出二十年在地人搖頭：巷子裡都是飆車

近日全台各地陸續發生多起公車撞行人意外，台灣「行人地獄」不只被外媒CNN認證，道路交通安全話題也持續延燒，一名女網友在ptt上發文指出，根據她之前上來台北的經驗，路上車輛很少會讓行人先走，跟南部差不多，並批評台北的行車素質真的沒有比較高。

此文一出，立即引發不少網友留言討論。「說台北會讓行人的，我還以為在平行世界」、「台北人超愛按喇叭」、「來信義仁愛敦化體驗一下真北市好嗎？」、「中正信義連方向燈都沒在打，每天都能檢舉一堆人」、「我在台北走斑馬線被左轉車撞過屁股，你說呢？」、「我依序住台南18年、花蓮4年、台北9年，台中5年，到現在高雄2年。全國一樣爛，台北沒有比較高尚」。

甚至有名住在信義區二十年的網友表示，光松德路跟信義路十字路口那裡，他就看過不知道幾次路人被撞飛了，被按喇叭根本標配。他坦言附近巷子更不用講，「那些停標誌根本設假的，看過幾次路人被撞到叫救護車。」而且駕駛在巷子裡都是飆車，路人稍微擋到除了按喇叭，有些還會搖下車窗罵人。

不過也有人覺得「台北老人比較多的區域會讓」、「今天才去敦南，會啊，即使他有時間轉過去，但你太近他就等你了」、「台北其實會讓比例比較高，跟新北比就很明顯」、「其實要看行政區」。

也有人認為，台北確實比南部會讓，但也是僅止於「比較」，如果真的警察抓嚴一點，大家就會改了，畢進跟先進國家還是差了一大截。「台灣車輛根本都還沒養成讓的習慣」、「交通大執法才會讓，鬼島意外嗎？」，此外也有人覺得新竹比較會讓，「遇過水平最高的其實是南崁」。

還有人直言，台灣罰責早過時，爽違規不易抓也不怕罰，甚至有人分享自身經驗，「之前在德國坐計程車，他們等行人走完，至少在原地等了五次紅綠燈」。另有人指出，歐美日會讓的也都不是巴黎、倫敦、紐約，、洛杉磯、東京、大阪這種大都市，「而是人口不足五萬、道路車流量一小時不到十輛的鄉下小鎮居多。」