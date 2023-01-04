跨年前抽空回娘家…見老爸傳「好市多1照」 她瞬間暖哭

好市多販售商品多樣化且物美價廉，深受大批消費者喜愛。 圖／聯合報系資料照片

家永遠是最溫暖的港灣。一位女網友因工作關係，許久未回娘家探望父母，跨年前終於找到空檔可以回家吃飯，父母為了迎接她，到好市多採買了滿滿一車的食材，就為了煮一頓好料讓女兒吃飽，讓她瞬間被暖哭。

一位女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》發文寫道，因工作關係很久沒有回娘家，年底又較忙碌，雖然掛念雙親，也只能打電話關懷。跨年前好不容易找到時間能回家，滿心期待著和父母一起吃晚餐。

原po表示，當日下午收到爸爸傳來一張照片，內容是賣場輸送帶上堆滿了各種食物，接著又收到爸爸的訊息寫道，「乖女兒啊，晚上早點回來吃飯，妳看，我和媽咪在好市多買了很多東西，都是要煮給妳吃的喔」。原PO表示，看著有著滿滿食物的照片和老爸的訊息，讓她「瞬間被暖哭，只想趕快回家，給爸媽一個深深的擁抱」。

貼文獲得9千多人按讚，網友紛紛留言「有洋蔥」、「看了一秒鼻酸」、「我看到的不是食物，是滿滿的愛！」、「幸福的小孩」、「好暖～～有爸媽滿滿的愛是最幸福的！」、「我也想爸媽了」、「直接看到眼淚飆下」。還有同樣已出嫁的網友分享經驗，「每次回娘家都像吃團圓飯的等級」、「婚後最愛回娘家，最恨過年團圓夜」。