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男友婚宴想辦流水席 台北女酸「鄉下」反遭打臉：比台北1桌2萬還優質

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台北的女網友表示自己因為討論宴客的方式而和男友鬧的不開心。圖為辦桌示意圖。聯合報系資料照
一名台北的女網友表示自己因為討論宴客的方式而和男友鬧的不開心。圖為辦桌示意圖。聯合報系資料照

結婚宴客辦流水席會沒面子嗎？有一名女網友在網路發文，表示男友是高雄人，婚宴想辦流水席，但原PO持反對立場，並酸「鄉下人是不是都愛辦流水席」。文章一出，便引來眾多網友砲轟，「覺得自己都市人很厲害？」、「流水席（一桌）的9000比台北（一桌）的2萬菜色還優質」。

一名台北的女網友近日在網路論壇發文，表示與來自高雄的男友交往已快3年。原定今年要結婚，但兩人近期因為討論到宴客方式而鬧的不開心。

原PO表示，男友方面，因為他的父親曾擔任過里長，為方便里民，想要辦流水席，每桌9000元，大概會開45到50桌。但原PO的親友數量會開4到5桌，也有許多大學同學會來，原PO因此憂心「辦流水能看嗎？」

原PO也寫出自己的方案，表示希望結婚宴客能辦在高雄漢來，「一桌至少能有20000元以上水準」。原PO最後還說，「已經2023年了，現在的鄉下人是不是都還是很愛辦流水席？而且一桌還不到10000元，這樣的菜色真的能吃嗎？」

文章一出，便引來許多網友批評，「真心覺得妳只是要面子吧，覺得流水席很丟臉，而且用鄉下人三個字，自視甚高？覺得自己都市人很厲害？」、「大飯店或婚宴會館的2萬菜色不如1萬的流水席，那些價格都是吃裝潢的」、「漢來20000跟南部流水席9000的比起來，漢來只能算『菜尾』而已」、「流水席（一桌）的9000比台北（一桌）的2萬菜色還優質」。

有網友更指出一桌9千的品質絕對不差，「我是高雄人，相信我，一桌9000的席能吃到鮑魚龍蝦，絕對比在漢神還值回票價」、「$9000一定很好吃，搞不好還有一人一大桶冰淇淋」、「在高雄出一桌1萬的流水席、加上當過里長，這菜色一定很棒，同學去光是海鮮就會吃到痛風」。

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