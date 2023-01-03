男友婚宴想辦流水席 台北女酸「鄉下」反遭打臉：比台北1桌2萬還優質

結婚宴客辦流水席會沒面子嗎？有一名女網友在網路發文，表示男友是高雄人，婚宴想辦流水席，但原PO持反對立場，並酸「鄉下人是不是都愛辦流水席」。文章一出，便引來眾多網友砲轟，「覺得自己都市人很厲害？」、「流水席（一桌）的9000比台北（一桌）的2萬菜色還優質」。

一名台北的女網友近日在網路論壇發文，表示與來自高雄的男友交往已快3年。原定今年要結婚，但兩人近期因為討論到宴客方式而鬧的不開心。

原PO表示，男友方面，因為他的父親曾擔任過里長，為方便里民，想要辦流水席，每桌9000元，大概會開45到50桌。但原PO的親友數量會開4到5桌，也有許多大學同學會來，原PO因此憂心「辦流水能看嗎？」

原PO也寫出自己的方案，表示希望結婚宴客能辦在高雄漢來，「一桌至少能有20000元以上水準」。原PO最後還說，「已經2023年了，現在的鄉下人是不是都還是很愛辦流水席？而且一桌還不到10000元，這樣的菜色真的能吃嗎？」

文章一出，便引來許多網友批評，「真心覺得妳只是要面子吧，覺得流水席很丟臉，而且用鄉下人三個字，自視甚高？覺得自己都市人很厲害？」、「大飯店或婚宴會館的2萬菜色不如1萬的流水席，那些價格都是吃裝潢的」、「漢來20000跟南部流水席9000的比起來，漢來只能算『菜尾』而已」、「流水席（一桌）的9000比台北（一桌）的2萬菜色還優質」。

有網友更指出一桌9千的品質絕對不差，「我是高雄人，相信我，一桌9000的席能吃到鮑魚龍蝦，絕對比在漢神還值回票價」、「$9000一定很好吃，搞不好還有一人一大桶冰淇淋」、「在高雄出一桌1萬的流水席、加上當過里長，這菜色一定很棒，同學去光是海鮮就會吃到痛風」。