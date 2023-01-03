陳紫渝免費年曆被轉賣「開價16800」 挨轟想錢想瘋了
有最美里長之稱的新北市永和區永福里長陳紫渝，昨天（2日）在其服務處免費發放1000份「紫屬渝你」年曆，前200名還附贈簽名及合照等福利，吸引大批支持者冒雨排隊。然而，事後卻有民眾將年曆丟上網轉賣，喊價甚至衝破萬元，引網友怒批「想錢想瘋了吧！」
陳紫渝免費發放的寫真年曆，陸續在網拍平台上被高價轉賣，更有網友驚見，一名賣家在臉書社團喊出驚天價，「售紫渝里長年曆一份，16,800可直接宅配，破萬預算可私」，引得該網友直呼離譜，並將消息轉貼到「爆廢公社」。
貼文一出，不少網友看了直搖頭，「明明是里長感謝支持者免費贈送，卻被有心人轉」、「賣的人有問題，會買的人也是」、「鑲鑽還是鑲金的阿？」、「買的人應該就是真愛了」、「早知道就去排隊致富」、「無聊，把錢捐給弱勢的人反而更好」、「笑死，想錢想瘋了」。
也有人擔憂此舉會為陳紫渝招致負面觀感，「感覺在招黑，看久了一定會有黑粉」、「疲勞了，再玩下去，連新鮮感都沒了！」、「原本就一個好好的里長為什麼要過多的行銷把她玩壞掉？」
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