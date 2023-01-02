離台北沒很遠！他問高鐵為何要設板橋站 網反指「這站」才該廢除
台灣大眾交通運輸眾多，不少人在返鄉、出差或出遊時，會選擇搭乘既快速又方便的高鐵。然而，就有一名網友PO文抱怨，板橋到台北也沒很遠，但每次高鐵北上進入台北都要花時間進板橋，讓他忍不住發問「高鐵能移除板橋站嗎？」引來網友熱烈討論。
該名網友在PTT八卦版發文表示，每次高鐵北上進入台北都要花時間進板橋，不僅速度放慢，還要等上下車的旅客，「板橋到台北也沒很遠，才三、四分鐘，幹嘛在這裡設站，可以直接台中到台北或桃園到台北嗎？」
文章曝光後，掀起大批網友熱議，紛紛留言「分散台北站人潮」、「不停板橋也不會快2分鐘啦」、「板橋是新北大站」、「板橋上下車的人這麼多，怎麼可能廢」、「我贊成台北只留一站，三站根本莫名其妙」、「南港更多餘」、「南港最少人上車，板橋台北上車人都很多」。
還有網友點名台北站最該移除，「其實最該廢的是台北」、「應該是移除台北站才對」、「移除台北才對，月台這麼小」、「移除台北站啦，候車區擁擠還得罰站」、「南港代表台北站就好，台北車站那站移除」、「台北車站最該廢吧，佔用台鐵的鐵軌」。
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