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捷運超擠！鬧到沒人敢靠近 網肉搜出：是感謝狀丟垃圾桶的他

聯合新聞網／ 綜合報導
跨年夜一群人在車廂上持續狂歡，更失控瘋鬧，大聲唱歌、坐在走道擺拍、甚至腳踩座位。圖／取自Dcard
跨年夜一群人在車廂上持續狂歡，更失控瘋鬧，大聲唱歌、坐在走道擺拍、甚至腳踩座位。圖／取自Dcard

前日跨年活動結束，各方人潮湧進北捷，沒想到，有一群人在車廂上持續狂歡，更失控瘋鬧，大聲唱歌、坐在走道擺拍、甚至腳踩座位。一系列失態畫面被傳至論壇網站，被肉搜出其中一名男子就是網紅攝影師，曾赴暨南大學演講，卻將感謝狀丟入垃圾桶引撻伐。

網友於Dcard以「跨年夜板南線荒唐行為」為題發文指出，跨年夜在某變裝皇后的社群限動看到一群人的誇張行為，不但在車廂內不戴口罩、大聲喧嘩，還把塑膠紅椅放在座位上，同行朋友不相勸，放任胡鬧，而且當下是凌晨3點，痛批「這種誇張行為需要大家共同抵制！」

其他人開酸「捷運可以讓動物進車廂嗎？還那麼多隻猴子」、「建議他們轉文湖線，坐回動物園」，也有網友嚇到「隔著螢幕都覺得好吵」、「超好笑，車廂超擠但他們旁邊都沒人要靠近」。

馬上有眼尖網友發現其中一位男子身分，「踩椅子的那位是丟感謝狀的XX嗎」，並回顧2021年的新聞「邀請小有名氣網紅來校演講卻把感謝狀丟垃圾桶」，甚至有同大學網友留言「在這邊跟各位道歉」。

Dcard 跨年 捷運 板南線

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