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駐希臘代表處小編稱「雅典行人也很苦」 挨轟政府機關帶頭比爛？

聯合新聞網／ 綜合報導
「Taiwan in Greece 駐希臘代表處」的臉書小編指出，雅典的人行道也很差。 圖擷自駐希臘代表處臉書
「Taiwan in Greece 駐希臘代表處」的臉書小編指出，雅典的人行道也很差。 圖擷自駐希臘代表處臉書

近來國內交通問題備受關注，台灣駐希臘代表處的粉專最近卻發文指出，其實希臘的人行道也沒比較好，此舉引發全網譴責，作為政府機關的粉專不該藉貶低希臘替台灣道路問題開脫。見事態愈演愈烈，該粉專的小編也出面道歉，承認是自己發文時思慮不周。

「Taiwan in Greece 駐希臘代表處」的臉書粉專日前po出一張希臘首都雅典的街景照，並寫道，「最近台灣在討論行人路權，希編上班途中就隨手拍了代表處前的『人行道』給大家參考，在雅典當行人是多麼痛苦的事」。

內文寫道「在雅典當行人是多麼痛苦的事」，用詞遭質疑是在拉踩希臘，事後小編修改為「在雅典當行人不是件容易的事」。圖擷自PTT
內文寫道「在雅典當行人是多麼痛苦的事」，用詞遭質疑是在拉踩希臘，事後小編修改為「在雅典當行人不是件容易的事」。圖擷自PTT

然而該則貼文發布後，隨即引來批評聲浪，「好的不比比爛的」、「要不要轉回給希臘，看看台灣人怎麼幫他們宣傳」、「駐希臘代表處發中文給台灣人看，醜化希臘，然後說是上班途中有感而發，還怪大家太敏感，要多荒謬？」、「如果今天這個粉專是代表個人旅行觀察，我百分百認同這個發文，但如果要代表台灣政府，或許可以再多思考是否有需要發這篇文」。

不過也有網友認為貼文並未扭曲事實，提出來討論有何不可，「真的，去過雅典，雅典的環境跟基礎建設比台北還髒跟落後」、「兩地真的有很多相似之處，很親切」、「這就是希臘沒錯！車子等紅綠燈時，往往紅綠燈號誌在車子側面根本看不見」。

面對眾人指責，事後粉專小編也更新貼文致歉，「作為公家單位粉專的小編，未能注意到身份敏感性而以個人立場輕率發文，招致風波，真的十分抱歉」，他也澄清，發文原意絕非批評希臘比台灣還糟，但用詞確實有欠考慮才造成大家誤會，往後會更加謹慎。

希臘 雅典 人行道 路權

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