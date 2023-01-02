快訊

你想60歲就退休嗎？專家建議持續工作比早退更好更輕鬆

烏東巴赫姆特血戰 官兵身心俱疲「我就是送死的人肉耗材」

麥當勞雞塊糖醋醬分很多種？ 老饕揭小秘密：這產地的最難吃

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞的麥克雞塊相當受歡迎。 示意圖／聯合報系資料照片
麥當勞的麥克雞塊相當受歡迎。 示意圖／聯合報系資料照片

麥當勞的販售品項豐富，不僅有各種漢堡和薯條，麥克雞塊也受到不少人喜歡。不過，昨（1）日一名男網友在網路上發文，提到麥當勞的糖醋醬味道非常噁心，而貼文曝光後也掀起討論，有老饕直呼「恭喜你開到最難吃的馬來西亞糖醋醬！」

昨日一名男網友在Dcard上以「麥當勞不要鬧了」為題發文，他提到原本開開心心地點了麥當勞的早餐，而且還特地加點一份雞塊，結果糖醋醬的味道卻非常噁心，令他崩潰直呼「現在是要我怎麼吃！」從照片中可以看見，糖醋醬的盒子外觀配色和以前不太一樣，因為這款的原產國是「馬來西亞」，並不是大部分人過去習慣的口味。

原PO覺得這款糖醋醬的味道很奇怪。圖擷自Dcard
原PO覺得這款糖醋醬的味道很奇怪。圖擷自Dcard

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「麥當勞漲價、漢堡縮水、一堆產品取消，連糖醋醬都換國家生產，真可悲」、「所以我現在都只吃蜂蜜芥末醬」、「原來糖醋醬變這樣了嗎？還好最近都沒吃雞塊」、「所以我家裡都會囤之前用不完的醬，以備不時之需」、「剛剛點了麥當勞當晚餐，第一次這麼痛苦吃完」、「還好我是不沾醬派」、「本來就已經不便宜了，現在根本不會想去消費」。

有老饕坦言「原產國是馬來西亞的糖醋醬」特別不好吃，「馬來西亞的糖醋醬真的超難吃」、「馬來西亞的！這款好像也是偏酸，但熱量不高的樣子」、「馬來西亞的我真的不行，但最近韓國的吃久了，之後換回美國的就覺得好不習慣」、「韓國糖醋醬和馬來西亞糖醋醬真的爆噁心爆難吃」、「恭喜你開到最難吃的馬來西亞糖醋醬」、「真的超噁心的，跟以前的味道根本不一樣」。

馬來西亞 麥當勞 Dcard 味道

延伸閱讀

哪家銀行網路App最難用？ 眾人點名這幾家：各種反人類設計

芋頭粥米粉湯吃不到了！台北老店「謝阿姨美食坊」宣布無限期停業

他問「台灣交通那麼慘的根本原因為何？」 網搖頭曝關鍵：沒救了

美食景點NG？他問台北「最無聊行政區」 這區引論戰：誰會去

相關新聞

麥當勞雞塊糖醋醬分很多種？ 老饕揭小秘密：這產地的最難吃

麥當勞的販售品項豐富，不僅有各種漢堡和薯條，麥克雞塊也受到不少人喜歡。不過，昨（1）日一名男網友在網路上發文，提到麥當勞的糖醋醬味道非常噁心，而貼文曝光後也掀起討論，有老饕直呼「恭喜你開到最難吃的馬來西亞糖醋醬！」

跨年出借行充「一轉頭人消失」 她崩潰等到凌晨喊：那很貴！

在外手機沒電著實令人焦慮，跨年夜當晚就有民眾遇到2名女性路人求助，表示自己手機沒電希望能借用行動電源，她不假思索借出後，卻發現2名女子未將物品歸還便先行離開，她無奈之餘上網發文求助，引網友爭相為她打氣，更勸她以後借陌生人東西記得留下聯絡方式。

又見窗邊活春宮！101煙火旁驚見男女「激情交纏」 路人傻眼：太快了

每年台北101煙火都吸引大批民眾觀賞，但有民眾抬頭看煙火卻驚見活春宮。爆料公社今（1）日流傳一段影片...

美食景點NG？他問台北「最無聊行政區」 這區引論戰：誰會去

台北哪裡好吃又好玩？一名想在台北逛逛的網友好奇，印象中每個行政區各有特色，卻不知道哪一區很無聊，因此在PTT發文詢問「台北市哪個行政區最無聊？」引起鄉民熱烈討論...

他問「台灣交通那麼慘的根本原因為何？」 網搖頭曝關鍵：沒救了

台灣交通肇事率居高不下，日前還被美國有線電視新聞網（CNN）報導台灣交通宛如「行人地獄」。就有一名網友PO文表示，他在日本的路上好像從沒見過交通事故，但以前在台灣常常看到車禍...

全台跨年演唱會哪場最讚？ 網一面倒點名這縣市：其他怎麼比

2022年的最後一天，全台各地紛紛舉辦跨年演唱會，不少藝人也登台演出，甚至今年還有日韓等偶像團體來台陪觀眾跨年。有網友就好奇想問，今年的台東跨年是不是最頂？貼文一出獲得眾人一致認同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。