麥當勞雞塊糖醋醬分很多種？ 老饕揭小秘密：這產地的最難吃

麥當勞的販售品項豐富，不僅有各種漢堡和薯條，麥克雞塊也受到不少人喜歡。不過，昨（1）日一名男網友在網路上發文，提到麥當勞的糖醋醬味道非常噁心，而貼文曝光後也掀起討論，有老饕直呼「恭喜你開到最難吃的馬來西亞糖醋醬！」

昨日一名男網友在Dcard上以「麥當勞不要鬧了」為題發文，他提到原本開開心心地點了麥當勞的早餐，而且還特地加點一份雞塊，結果糖醋醬的味道卻非常噁心，令他崩潰直呼「現在是要我怎麼吃！」從照片中可以看見，糖醋醬的盒子外觀配色和以前不太一樣，因為這款的原產國是「馬來西亞」，並不是大部分人過去習慣的口味。 原PO覺得這款糖醋醬的味道很奇怪。圖擷自Dcard

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「麥當勞漲價、漢堡縮水、一堆產品取消，連糖醋醬都換國家生產，真可悲」、「所以我現在都只吃蜂蜜芥末醬」、「原來糖醋醬變這樣了嗎？還好最近都沒吃雞塊」、「所以我家裡都會囤之前用不完的醬，以備不時之需」、「剛剛點了麥當勞當晚餐，第一次這麼痛苦吃完」、「還好我是不沾醬派」、「本來就已經不便宜了，現在根本不會想去消費」。

有老饕坦言「原產國是馬來西亞的糖醋醬」特別不好吃，「馬來西亞的糖醋醬真的超難吃」、「馬來西亞的！這款好像也是偏酸，但熱量不高的樣子」、「馬來西亞的我真的不行，但最近韓國的吃久了，之後換回美國的就覺得好不習慣」、「韓國糖醋醬和馬來西亞糖醋醬真的爆噁心爆難吃」、「恭喜你開到最難吃的馬來西亞糖醋醬」、「真的超噁心的，跟以前的味道根本不一樣」。