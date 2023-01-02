跨年出借行充「一轉頭人消失」 她崩潰等到凌晨喊：那很貴！

在外手機沒電著實令人焦慮，跨年夜當晚就有民眾遇到2名女性路人求助，表示自己手機沒電希望能借用行動電源，她不假思索借出後，卻發現2名女子未將物品歸還便先行離開，她無奈之餘上網發文求助，引網友爭相為她打氣，更勸她以後借陌生人東西記得留下聯絡方式。

一名女網友在Dcard發文協尋跨年夜遺失的五合一的行動電源，她表示，自己當晚去桃園跨年，遇到2名女生因手機沒電向她借用行動電源，她便欣然應允，不料過陣子一轉頭，2名女生就失去了蹤影，事後她跑到服務台詢問並等到凌晨1點，仍不見對方歸還。

她難過地說，這款行動電源不便宜，一個要價近2千元，而且她才剛買不到一個月，她不確定對方是忘了還，或是人潮擁擠以致於找不到自己，只好發文協尋，「昨天真的好生氣又好難過，新年的第一天行動電源就被人幹走」。

許多網友見狀也留言為她集氣，「這個行充我也有買，真的不便宜，找不到的話心會很痛」、「很生氣欸，借東西的人怎麼可以隨便亂跑」、「把愛心當隨便…超討厭這種人」、「祝你能成功拿回你的行充」。

也有人建議她以後借人東西要謹慎，「下次記得要聯絡資訊，然後記得借東西或錢給人要有要不回的心理准備」、「以後要借就說，要借可以，但手機放我這」、「下次請他們去附近租行動電源，有的7-11就有提供租借行動電源的服務」。

另外，還有網友歪樓討論起行動電源，「這個真的很好用，充電速度也快」、「我覺得不用帶線很方便+有無線充電」、「好用推推！可以直接插在插座上充電真的很方便」、「抱歉我要逆風一下，總共買過4顆，其中就壞了2顆」、「良率真的蠻低的，不知道出廠前的品管到底怎麼做的，但售後服務很好啦，我同學換了4次都蠻熱心且親切協助的」。