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他問「台灣交通那麼慘的根本原因為何？」 網搖頭曝關鍵：沒救了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，在台灣常常看到車禍，讓他不禁疑惑「台灣交通這麼差的根本原因是什麼？」貼文掀起熱議。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
一名網友表示，在台灣常常看到車禍，讓他不禁疑惑「台灣交通這麼差的根本原因是什麼？」貼文掀起熱議。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

台灣交通肇事率居高不下，日前還被美國有線電視新聞網（CNN）報導台灣交通宛如「行人地獄」。就有一名網友PO文表示，他在日本的路上好像從沒見過交通事故，但以前在台灣常常看到車禍，因此疑惑問道「台灣交通這麼差的根本原因是什麼？」掀起網友熱議。

該名網友在PTT八卦版發文表示，他在日本路上好像從沒見過交通事故場合，但以前在台灣卻經常可以看到一個小車禍，還每天都有死亡車禍的新聞，讓他不禁想問「台灣交通那麼慘的根本原因是什麼？道路設計不良？法規？人民素質？」

貼文一出，立刻引發熱烈討論，網友紛紛留言「道路設計不良，考照過於簡單」、「道路設計爛才是主因」、「就爛到沒救了，是要問幾次」、「地狹人稠，車子太多」、「駕照取得容易，路上三寶自然就多」、「法規，交通不夠方便」、「日本以前也是車禍頻傳，所以大力立法跟執法就改善了」。

其中，最多網友直指素質問題，「人民素質，一堆違停」、「文化素質問題，大家都愛便宜行事」、「人民素質，那也是教育出了問題」、「教育跟人民素質」、「素質，沒在禮讓行人的」、「人民素質呀，搶快到底快幾分鐘呀」。

台灣 日本 車禍 CNN PTT

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