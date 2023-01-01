美食景點NG？他問台北「最無聊行政區」 這區引論戰：誰會去

台北哪裡好吃又好玩？一名想在台北逛逛的網友表示，印象中每個行政區各有特色，卻不知道哪一區很無聊，因此在PTT好奇發問「台北市哪個行政區最無聊？」引起鄉民熱烈討論。

貼文一出，鄉民一面倒指向南港區，「南港吧，想不出來可以幹嘛」、「絕對是南港」、「百分百南港，無聊要死，早期就工業區啊，誰會去」、「瓶蓋工廠超無聊而且倒了，南港晚上也沒什麼東西可以吃…」、「舊北市一定不無聊，無聊的一定是後來才併入的那幾塊，尤其是內湖南港」。

除了南港外，文山、松山、內湖區也遭不少人點名，「本來想講文山，但文山至少還有動物園...」、「最無聊是內湖」、「同意松山，除了機場外，根本只是住宅區」、「內湖吧，白天都是上班仔，晚上黑壓壓」、「台北市現在咖啡廳超多，民生社區的咖啡廳也沒那麼有特色了」。

不過談及好玩的行政區，網友們則認為萬華、士林區絕對榜上有名，「萬華很多宮廟可以逛勒，民生小吃又多」、「士林太多玩的根本不列入討論好嗎？陽明山、士林官邸、天文館科教館、天母...一堆啊」、「比較好玩的區域是士林、北投、大同、萬華，這幾區比較沒爭議」、「哈哈台有訪問過，大安區沒有娛樂，萬華有阿公店跟電動店，應有盡有」、「萬華有龍山寺跟西門町」。