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全台跨年演唱會哪場最讚？ 網一面倒點名這縣市：其他怎麼比

聯合新聞網／ 綜合報導
周湯豪（中）和比莉母子在台東跨年演出，獲得網友好評。圖／環球音樂提供
周湯豪（中）和比莉母子在台東跨年演出，獲得網友好評。圖／環球音樂提供

2022年的最後一天，全台各地紛紛舉辦跨年演唱會，不少藝人也登台演出，甚至今年還有日韓等偶像團體來台陪觀眾跨年。有網友就好奇想問，今年的台東跨年是不是最頂？甚至還有人詢問「今年的跨年演唱會和歌手哪個好？」，貼文一出眾人都稱讚台東表演最優，比莉、周湯豪母子檔的演出也獲得激賞。

這次的跨年演唱會，除了台灣的藝人之外，還有日本、韓國等偶像團體也來台表演，但面對這麼多大咖歌手的演出，台東的陣容毫不遜色，一開始就有盧廣仲打頭陣，還有MC HotDog熱狗、吳青峰、機智男孩 IT BOYZ、家家等多位重量級來賓，最後由周湯豪、比莉母子檔壓軸熱唱「什麼都不必說」，炒熱現場氣氛。

有網友就在PTT提問「台東跨年是不是最頂？」，貼文引起眾人一致好評，「頂炸天」、「對，最頂」、「氛圍真不錯」、「從頭到尾沒有雜魚，沒有失常，氣氛超棒」、「很嗨啊」、「整體氛圍頂到不能再頂」、「收音、氛圍都最頂」、「台東整場看下來，整體都感覺不錯」、「今年真的跌破眼鏡，沒想到台東是最頂的」、「超頂的，偏鄉我以為會比桃園差」、「台東的卡司超棒的，全場觀眾氣氛超好」。

不少人還點名比莉、周湯豪母子檔表演最棒，「比莉強欸」、「比莉啦超讚」、「周&比」、「比莉姊蠻猛的」、「在看比莉姊！表演得很棒」、「Nick、比莉最讚」、「只能是比莉姊，70這麼猛」。

還有人拿台東的表演來酸其他地方的跨年活動，「看完後回來看其他台只有尷尬」、「其他台完全被比下去」、「全都是實力派歌手，其他縣市怎麼比」、「台北根本悲劇，包括那個煙火」、「台東根本大贏其他場」。

PTT 跨年

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