每縣市都辦！他轟台灣跨年演唱會氾濫 「會唱的轉台都看得到」

每一年的最後一天，台灣各縣市都會舉辦跨年活動，多數都是以演唱會形式進行，有些民眾也會選擇在家裡看轉播，有網友就在PTT發文提問「台灣跨年演唱會是否太氾濫了？」他質疑好像每個縣市都非辦不可，參與的藝人也不斷趕場，「為何不直接辦一場就好？」

原PO說幾乎每個縣市都會辦一場跨年演唱會，甚至有的縣市還會辦到兩三場，「私人企業辦我沒意見，到底每個縣市都要有什麼作用消化預算嗎？」他感覺政府像是拿納稅人的錢在辦活動，好像非辦不可一樣，而且出席的歌手參差不齊，「會唱的就那幾個，南北趕場轉台都是一樣的人，搞不懂都聽一樣的人在唱，為何不直接辦一場就好？」

原PO覺得台灣的跨年演唱會太多了，沒辦其實也沒差，更批評政府根本在浪費錢。貼文一出引起不少討論，「消耗預算，又能做政績」、「市長需要舞台」、「頭都洗下去了，誰會停辦？」、「因為大家都辦，你不辦就準備被罵」、「以前是電視台辦，現在是各縣市辦」、「最大問題是當地選民已經養成習慣了，你沒辦包準被罵很慘」、「歌手靠跨年尾牙過活啊，不然要靠什麼生活？」、「每個縣市都想靠跨年發觀光財、賺年終」、「確實，有些地方卡司爛成這樣不如不要辦」。

還有人提出建議，「其實集中一場，然後每年各縣市輪流，這樣卡司也好一點」、「就六都加東部就好了啊，其他地方不用辦」、「就是改成六都+東部即可，其他地方遊樂園要自己辦也行，不用官方而已」、「集中一場，錢都夠請大咖了」、「多縣市合辦經費能請更大咖的不是更好」。