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跨年約會尬2女？男同事「無接縫行程」曝光她驚喊：台北大人很會玩

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:示意圖／pexels

文／姜雅馨

2022年即將邁入尾聲，許多人都會開始規劃與另一半、家人或朋友跨年計畫，其中精彩絕倫的煙火秀更是吸引許多台灣人朝聖。有網友近日在Dcard以「看起來很老實的同事好像出軌了」為題，透露男同事先後約2名女生去看淡水、台北101跨年煙火秀，貼文曝光後引發網友熱議。

男同事約2名女生跨年看煙火！約會手法曝光她驚：台北大人這麼會玩

一名科技公司實習生在Dcard感情版發文，透露自己有天無意間聽到隔壁男同事和疑似女友的人講電話，男同事向對方表示12月31日帶她去淡水坐渡輪看20時23分、長達13分14秒的跨年煙火，不過話鋒一轉卻向女友道歉，「不過我那天晚上輪值夜班，12點前要趕回公司，煙火結束我先載妳回家，我再趕回公司」，讓原PO當下傻眼表示，「公司哪有輪值夜班這種事」。

男同事約2名女生跨年看煙火！約會手法曝光她驚：台北大人這麼會玩

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原PO接著說，後來男同事又打電話給另一名女生，和對方邀約晚上10點去住看得到台北101煙火的飯店，女生還向男同事說「我為了那天準備了小道具喔，一定把你榨乾」，聽到這句話的男同事連忙將手機音量按低好幾格，掛掉電話後儘管被周圍同事調侃「唉唷！跟女友感情這麼好」，男同事仍然笑而不答。

原PO看不下去表示，「《台北女子圖鑑》都是真的嗎？台北的大人都這麼會玩！害我現在都不知道該怎麼面對」。

男同事約2名女生跨年看煙火！約會手法曝光她驚：台北大人這麼會玩

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男同事約會行程引發熱議！網友狂讚：大家行程都差不多

其他網友也紛紛回應，「真時間管理大師，但淡水來回不會很趕嗎？」、「淡水到101很硬喔，跨年人潮很多吧！要確定欸」、「郵輪到21：30，他約女朋友十點，他真的來得及喔」、「這不是台北人的問題＝＝是他自己的問題」、「越老實的越可怕」、「長大後才知道大人的世界這麼複雜」、「有沒有想過那搞不好是他姐或妹甚至是媽」。

不過也有網友分享今年淡水推出「璀璨新北——1314就愛你」跨河煙火秀，將在淡水、八里、淡江大橋同步施放1萬4,168發煙火，還能觀賞海關碼頭「喵的水陸空派對」光映淡水活動，白天還有歡樂氣球表演、街頭藝人等接力演出，成為許多人在跨年前的活動首選，「我也是八點要先去海關碼頭看煙火，然後晚上趕去101！但我不知道煙火會放13分14秒」、「好像大家行程都差不多？我跟朋友也是下午會先去海關碼頭看音樂表演，等八點看煙火，晚上趕場市政府跨年，不過這樣蠻好的，每次等跨年都不知道要幹嘛」、「郵輪活動超快就額滿了，本來也想搶一波，看來他早有預謀喔」。

「璀璨新北——1314就愛你」跨河煙火秀
▲「璀璨新北——1314就愛你」跨河煙火秀

image source:翻攝FB／我的新北市

台北101跨年煙火

▲台北最High新年城101跨年煙火秀。
image source:翻攝FB／台北101

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跨年 淡水

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