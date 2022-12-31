原物料上漲撐不住！網眼尖發現三商巧福悄宣布1月6日起漲價
連鎖牛肉麵店「三商巧福」，除了在台灣擁有超過百家分店，進駐大型量販店、百貨公司美食街、一般街巷之外，也進軍到中國大陸、日本市場。由於原物料持續上漲，最近有網友發現三商巧福悄悄宣布漲價。
網友30日在PTT以「三商巧福也要漲價了嗎」為題發文，表示去某間分店時看到櫃檯擺放立牌，預告1月6日後會調漲價格，原Po補充「至於調漲多少沒有說，在年中的時候飲料換小菜就要貼錢了，但主餐還沒漲」。
貼文一出，鄉民紛紛留言「相較於速食店漲不多就是」、「沒差，榨菜吃回本」、「原價牛肉麵已經135了居然還要漲」、「週年慶去吃牛肉超級小」、「沒差啊繼續漲，現在一份套餐170，我看你還要漲多少」、「以前都吃大碗72元的」、「這個月的會員日人數就差很多了，之前要排隊」、「很常有打折優惠，還是會去吃」。
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