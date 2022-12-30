電線桿上驚見「身高表」？ 內行人秒懂：房價要擔憂
人會量身高，難道電線桿也要量身高嗎？有網友在路邊看到一根電線桿的底部，貼了一張類似量身高的高度表，讓他相當好奇，於是拍下照片PO到臉書上詢問廣大的鄉民，尋求解答。
原PO在臉書「路上觀察學院」上傳一張照片，他日前行經苗栗縣永貞路一段，在路旁看到有根電線桿的底部貼了一張彷彿量身高的高度表，數字從10一路向上到130。每個高度範圍都有不同的顏色代表，20以下的顏色是白色，20到30是綠色，40到60是黃色，70到80是紅色，90到130又是白色。
照片一出引起熱議，有人搞笑地說「車速撞桿後的飛起高度對應尺」、「量身高，超過就可以去做水電」、「身高超過130的外地人進入要繳通關費」、「跟7-11一樣，抓嫌犯的比例尺」、「民怨指數」、「觀察當地小朋友身高均值，做為國家發展栽培幼苗成長經驗值調查」。
不少內行人一看就知道作用，「淹水高度，除了給公家單位的人紀錄外，還可以給淹水還愛拚拚看（開車涉水而過）的人看」、「代表這附近淹過水」、「量淹水深度，水尺，一般都會在水圳附近設立」、「有這個的地方可能會淹水」、「這是水尺，目地是給水利相關人員看淹水的高度用」、「看到這個代表這個地方常淹水，房價可能要擔憂」。
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