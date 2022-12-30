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他制止遊客「亂餵動物吃洋芋片」 反遭對方回嗆：你才沒水準

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友氣憤表示，他發現一組遊客在動物園餵食野生動物，他勸對方不要餵食，反遭回嗆「沒水準」。示意圖／ingimage
一名網友氣憤表示，他發現一組遊客在動物園餵食野生動物，他勸對方不要餵食，反遭回嗆「沒水準」。示意圖／ingimage

許多家長會帶孩子去動物園郊遊，園方通常會為了動物的安全，提醒遊客「請勿隨意餵食動物」，不過日前有位家長氣憤表示，他發現有一對親子遊客對鬣狗丟洋芋片，馬上告訴對方「不要這樣餵食動物，很沒水準」，沒想到對方大叫回應「你用看的才沒水準」，讓原PO十分傻眼。

一名網友在「爆料公社發文表示，他帶自家孩子去木柵動物園玩，逛到鬣狗區時，碰巧看到一組1男2女與2女童的遊客，只見男遊客不斷朝鬣狗喊「小白！小白」，還直接朝著鬣狗丟洋芋片，讓原PO傻眼，直接告訴對方「請不要這樣餵食動物，因為這樣很沒水準」。

不過，對方沒有立刻回應原PO，而是等到他走了幾步後才嗆「你用看的才沒水準吧！」讓原PO無言表示「不懂他們幹嘛自己罵自己」，事後他和園方反應「有人在餵食動物，希望能積極處理，並在鬣狗區加上圍網」。

對此，網友們也批評亂餵食的遊客，「真的很沒水準」、「這種人為什麼敢帶小孩出門」、「是他們超沒水準」、「自己做錯事被別人告知糾正，事後還敢那麼大聲，希望他們的小朋友以後在學校可以學正確觀念，不要跟他們的父母一樣」。

動物園 爆料公社

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