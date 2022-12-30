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跳槽台積電累2倍！工程師怨CP值低 網曝關鍵：存錢早退休

聯合新聞網／ 綜合報導
工程師抱怨台積電工作太累，CP值低。記者劉學聖／攝影 (資料照片)
工程師抱怨台積電工作太累，CP值低。記者劉學聖／攝影 (資料照片)

台積電被稱為我國的「護國神山」，不少人搶破頭想進入台積電工作，然而雖然擁有高薪，其工作壓力相對也更大。一名網友分享，從聯電跳槽到台積電的工程師坦言「台積電CP值很低」，工作操勞程度是聯電的2、3倍，薪水卻不足2倍。其他網友則認為，到台積電工作主因本來就是為了錢，不該討論CP值。

一名網友在PTT發文表示，「有問過一個二哥（聯電）大碩登出的工程師，我問他說GG（台積電）跟二哥誰比較累，他說當然是GG啊，GG比二哥操勞度多兩、三倍，可是薪水確沒多到兩倍，那這樣GG的CP值不高，怎一堆人去GG啊？」

其他網友則留言「因為扣掉固定支出後，結餘是兩倍以上」、「要爽不會選gg，去的都是為了多賺點早退休，不過能不能健康退休就不知道了」、「GG只要自己不走，還是可以穩穩的賺到退休」、「不缺錢就留給缺錢的人去吧」、「你有兩倍的錢不一定會有兩倍的快樂，同理休閒時間也是，每個人平衡點不同」。

還有人留言「年薪2倍，存的錢可能是3倍啊。別人做10年存的，你要存30年」、「對非電資cp值很高」、「如果是行政單位，做的事跟南部傳產一樣，CP值就出來了」、「其實算工時可能比家教還少錢，但是gg加班幾乎都爆滿，家教很難滿」。

台積電 PTT

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