當兵什麼時候最硬？ 過來人有同感指這一階段：累到癱

總統蔡英文日前拍板義務役期恢復為1年，凡民國94年1月1日以後出生的役男，自民國113年1月1日起，將回復服常備兵現役（役期1年），消息一出引起各界輿論，有人支持也有人反對。有網友就在PTT發文問大家「當兵什麼時候覺得最硬？」不少人都直指下基地最累。

原PO說看到新聞都在報導以後兵期要恢復為一年，而且課程都很硬，恐怕會被操得不要不要的。他想問大家「當年當兵的時候，覺得什麼時候最硬？高裝檢？全副武裝大行軍？」

不少過來人回憶自己當兵時最累時刻，「鑑測前，早三千、晚三千」、「新訓啊，沒自己時間，打個電話投個飲料還要看時間報告，操體能老實說習慣就好」、「新訓第一週吧，漢光老實說也還好，反而覺得有趣」、「站2~4又接10~12」、「外島沒有熱水時，我0度洗過冷水澡」、「扛50機槍跑戰備」、「剛進去前幾天吧，因為不習慣」、「站哨要交接下個弟兄給我裝死，真想鋼盔直接給他敲下去」、「每天站哨兩班還沒補修，下哨後還要繼續業務工作，累爆」。

其中最多人點名的就是下基地、下部隊時候，「下基地睡帳篷」、「下基地真的累」、「下部隊第一個月」、「下基地，打聯勇」、「下基地每天早出晚歸」、「下基地睡帳篷、野戰澡堂，有夠87」、「剛下部隊的時候，面對一堆等著要電你的學長」、「移防+基地，每天累到癱」、「一定是剛下部隊那段時間最硬」、「肯定下基地啊，日夜顛倒半夜集合跳炮操」。