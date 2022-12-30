尾牙在公司「煮火鍋」…配料還是客戶送 他怨寒酸：乾脆別辦

不少企業公司會選在歲末年終舉辦尾牙餐敘，藉以犒賞員工一年來的辛苦。有網友抱怨，他的尾牙竟是「在公司煮一鍋火鍋」，且配菜、火鍋料還是客戶贈送，讓他大開眼界，直呼「乾脆不要辦」。

一名網友在論壇Dcard發文抱怨「尾牙超寒酸」，他表示，「我們公司尾牙自己在公司煮一鍋火鍋而已，火鍋料還是客戶送的，公司只買一些高麗菜、玉米、幾盒肉片加而已，隨便去個六扇門還比這樣煮好吃，弄這樣乾脆不辦還比較好，真的好傻眼」。

其他網友紛紛留言「有時候我真的懷疑你們這些人到底怎麼找工作找公司的」、「本來以為是吃很普的店，結果開眼界了」、「原本以為是菜色不好...沒想到更慘，真的傻眼」、「原來我大麵包公司尾牙不辦發$600不是最慘」、「我是看過有間公司，沒有年終獎金沒尾牙，老闆給員工一人發一杯桂圓紅棗茶」。

不少網友的公司則是連尾牙都沒有舉辦，也有網友分享自己公司的奇葩經驗，留言「我們公司直接沒有尾牙還要參加奇怪的活動」、「去年是吃定食八，還有規定怎麼點餐」、「小老闆喝醉說尾牙加碼抽獎金，大老闆知道後不買帳。領到的獎金要還回去」、「沒有年終只給全員工200元」、「我們公司在停車場吃」。