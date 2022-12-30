悠遊卡會過期？他拿16年前卡片還能刷 官網透露真實年限

在台北幾乎人手一張悠遊卡，不論搭捷運、公車、火車都可以一卡暢遊，但是否有想過悠遊卡也是有期限的？有網友對此在PTT提問悠遊卡的壽命有多長？沒想到悠遊卡官網還真的有解釋其有效期限。

原PO以「台北悠遊卡的壽命」為題發文，他說手邊有一張16年前買的悠遊卡，原本以為差不多報銷了，沒想到現在還是可以正常使用，讓他非常好奇正常使用下悠遊卡的壽命會有多長？

貼文引起不少討論，「看運氣，有人用2年就故障」、「除了不見跟折斷，不然都活得好好的」、「我沒有壞掉過，從來都是不見而已」、「我十幾年前的卡，感應精度有下降」、「學生證悠遊卡用近十年，還在用」、「我手上這張20年了，天天用」；還有內行人透露實際期限，「印象一開始設定是20年」、「過20年的卡要展期」。

根據「悠遊卡公司官網」說明，悠遊卡的確會過期，而有效期限是20年，「悠遊卡由於其物理特性、天線老化…等因素，有效期限設定為20年。卡片如果在使用時顯示到期，代表您已經使用20年了，為避免感應不良使用效果不佳，建議您更換新卡使用。除悠遊卡有毀損或鑒於悠遊卡之物理特性（如生命週期）無法順利感應等情況外，悠遊卡如顯示到期或過期時，持卡人得至指定地點進行悠遊卡展期，展期後即可再延展5年效期」。