日韓劇都追！陸網友看台劇「男演員一開口」卻喊：真的接受不了

台灣男生說話腔調被歧視？大陸一名毒舌網友愛追各國家的戲劇，唯獨不喜歡台劇，只因台灣腔讓他「真的接受不了」，且。讓看到其言論的台灣網友回擊「我也受不了支那人（對中國的蔑稱）那種兒化音啊」、「彼此彼此啦」。

近日大陸社交網站豆瓣一名網友發帖評論，「我能接受韓語、日語、英文，普通話、粵語，只要有字幕就行，但台劇的台灣腔真的接受不了」，更直言台灣腔太難聽，「其他語種我都能接受，這是為什麼呢？」

其他大陸人留言「我對台劇的忍耐極限就是男主開口說話」、「感覺嘴裡叼了張紙一樣，小孩說很可愛，男的說就怪怪」，不過也有人聽習慣了，點名稱讚吳慷仁「還不錯」。

台灣網友則把對話轉載至Dcard表示「中國人歧視台語、台灣腔」，還大酸「看看物種多樣性」，其中幾位大陸網友戰起政治立場，甚至有人認為「台劇=國產劇」、「台語=普通話」。

其他Dcard網友回嗆，「台灣人也會歧視中國人口音，彼此彼此啦」、「四川或是其它地方我都能接受，但中國北方口音我都不太喜歡」、「中國人認為的台灣國語：台灣腔普通話，台灣人認為的台灣國語：夾雜台語跟台語發音的普通話」，還質疑原PO「豆瓣（是）公認的垃圾場」。但也有人反觀台劇「因為大部分台劇演員口條都很差，台詞也常常寫得很尷尬讓人出戲」。