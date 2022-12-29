聖誕節訂位爆滿卻遭「過半客人放鳥」 餐廳業者怒了：等你很應該？

每逢重要節日熱門餐廳經常一位難求，近日卻有餐廳業者揭露，許多客人在訂位當天臨時爽約，害得小本生意的餐廳很難生存，該文引起眾多同行共鳴，也引出設計線上預約系統的業者出面表示願意提供幫助。

鍋物店「澳門贏到足-卜卜蜆專門店」27日發文表示，按理說25日是聖誕節，又是週末，加上天氣涼颼颼，對一間粵菜鍋物餐廳而言應該是生意爆滿的好日子，也確實，所有包廂、座位都早早就被訂滿，豈料當天卻有9組訂位臨時取消，這對只有11桌的餐廳來說並非小數目。

業者苦嘆，這類現象已是餐廳常態，「在台灣開餐廳被客人no show（爽約）是經常有的事情，客人似乎都完全不把信用當作一回事」，而且通常打電話過去都不會有人接，代表多數人都不是忘記或沒接到電話，而是清楚知道自己爽約才不敢接或立馬掛斷，他們雖也想過透過收取訂金遏止爽約行為，卻又擔心收了之後客人因此銳減。

文中強調，所有線上訂位或者接到電話再手動輸入的訂位，都會先傳一個訊息給客人確認訂位資訊，到用餐前一天還會再傳訊息請客人確認訂位，客人如果沒有點選確認，餐廳還會撥電話過去親自確認，所以這些訂位都經再三確認過，不可能是因太早預定才不小心忘記。

該業者也提及目前的線上訂位系統有其侷限，比如系統只有「超時未到」的客人才能點選no show，其餘像是訂位當天臨時取消，或是超出訂位時間10分鐘被取消的客人都不能算no show。此外，礙於每家餐廳間資訊不互通，即使客戶先前已有多次爽約紀錄，其他店家也無法提前獲知，導致每家店都要被爽約3次後才能將其拉入黑名單，但這時已經造成3個營業日裡的營業額下滑5-10%。

貼文底下也釣出不少同病相憐的餐廳業者，「我真的不懂一次訂好幾家店最後挑一家去的心態，超沒品！」、「同樣開店做生意的餐飲人，我雖然不是負責經營，但也常聽夥伴提到這樣的事情，常常就是鼻子摸了覺得無奈」、「看了好有感，餐飲人加油，人手不足，訂位被放鳥，還要被評負評，然後no show都很理所當然，好像餐廳等你很應該」、「同是餐飲業感同身受，辛苦了」。

也有人提出解決辦法，「支持預收訂金，真心想吃的人是願意負擔的」、「我這邊有一家燒烤店的預約方式是要先現場用餐，認識老闆後才給line加好友，才能預約，而且不接受代預約，no show就封鎖好友」、「可試試看説服其他同業成立商會，以商會開發一款訂單系統並所有成員統一使用，系統中記錄no show人士的電話號碼，讓同業都知道哪些客戶是no show慣犯」。

而負責設計訂位系統的業者了解到情況後，也主動聯繫餐廳業者，表示願意協助提供解決方案，並已著手跟律師討論可行辦法。