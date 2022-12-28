跨年夜房價2500漲到9680！ 網曝韓國6天跨年遊1萬3「還好能出國」

周末即將迎接跨年，有些人會選擇在家看跨年晚會，有些人則會和好友一同出遊。有網友分享跨年夜台灣某飯店房價，只見從2500元飆漲到9680元，讓他大喊「國旅總不讓人失望」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」PO文，只見他轉貼對話截圖，內容顯示一名旅客詢問飯店是否還有跨年夜房間可訂，業者回答仍有房間但31日晚上較貴、雙人房要9680元，該旅客好奇詢問原本一晚多少，業者則回2500元，讓原PO大嘆「國旅總不讓人失望」。

一名網友貼出跨年夜台灣某飯店房價從2500元漲到9680元，大嘆「國旅總不讓人失望」。圖／取自爆廢公社二館

貼文曝光後網友熱烈討論，有人不禁感嘆台灣飯店業亂漲價「房間貴，員工領基本薪資真棒」、「現在不漲，更待何時」、「不如出國玩，然後國旅業者又開始XX景氣不好」、「還好能出國」、「照這個理論，旺季漲價漲3~4倍，疫情期間就應該打2~3折，而不是在跟政府要補助」、「的確台灣酒店（飯店）很貴，不懂貴在什麼地方」。

另外有鄉民表示只有台灣房價亂搞，直指「日本的價位大約都只有台灣旅館的1/3」，實際用訂房網站查看，「2022／12／31到2023／1／1」的東京房價，仍有5、6千元的房型可訂；還有人分享自己去韓國6天5夜跨年行程，機票含住宿僅花1萬3千元，讓網友大呼「這樣真的有便宜」。

網友感嘆台灣跨年夜房價太貴，直呼不如出國，實際查詢「2022／12／31到2023／1／1」的東京房價，仍有5千到6千元房型可訂。圖／取自訂房網

但也有人替業者緩頰，「跨年住外面就要有被當盤子的打算」、「這是最基本的供需問題而已，竟然還這麼多人可以地圖砲（網路用語，指對某個群體進行言語攻擊的行為）國內業者，是民智未開嗎？」、「年關將近，旅遊地區的房價通常都不便宜是常態，國內一直嘴、國外就好棒棒」。