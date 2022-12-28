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役男月薪6K怎過日子？ 過來人曝1最大開銷：每個月都要倒貼

聯合新聞網／ 綜合報導
義務役士兵每月薪資從6510元調升至20320元。 示意圖／聯合報系資料照
義務役士兵每月薪資從6510元調升至20320元。 示意圖／聯合報系資料照

總統蔡英文昨（27）日上午召開國安高層會議，拍板自113年1月1日起，94年1月1日以後出生的役男，除了役期從四個月延長至一年，義務役士兵每月薪資也從6510元調升至20320元。對此，昨日一名網友在網路上發文，討論「當兵一個月6000元要怎麼活」的相關話題，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在PTT上以「當兵一個月6000怎麼活的」為題發文，原PO認為6000元隨便買個東西就沒了，尤其現在物價都明顯飆漲，連鎖速食店肯德基和麥當勞，隨便一個套餐基本上都是150到250元，就連八方雲集的鍋貼1顆也要6到10元，「而且還沒有其他開銷，以前6000元怎麼活的？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「靠自己之前工作的存款」、「整年在營休，通通省了」、「每個禮拜還要付來回車錢」、「不知道當時怎麼活的」、「之前當兵在鄰近縣市，覺得自己算幸運」、「那時候放假還遇到中秋，朋友聚餐根本不敢亂花錢」、「沒錢還要自費買亮靴給長官檢查」、「6000元真的不夠，都靠家裡救濟」、「不可能夠啦，當初都拿存款貼，退伍都沒錢了」。

也有過來人坦言車錢是最大開銷，「放假為了省錢，只能搭區間車從新營到板橋」、「光車錢就剩沒多少了，只能跟家裡伸手」、「全都貢獻給台鐵，還要倒貼」、「每個禮拜來回車錢就空了」、「離家近其實還好，吃住都在軍營，遠的話光交通費就不少了，我當時就是遠的，營區還在山區，單程就破千」、「那時候當兵都是虧錢的，光車錢都不夠了」。

蔡英文 PTT 薪資 役男

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