2天來一次！免費請吃鹹酥雞「大學生親戚狂點5百元」 網：轉手賺一筆？

親戚真的不必計較嗎？一位經營鹹酥雞攤的網友抱怨，做生意親友來捧場，自己都大方請客不收錢，但最近某個親戚的孩子常來點餐，從原本只點一塊雞排加甜不辣，到後來可以點到500元的量，且次數頻繁，讓他直呼快被吃倒，事後跟其他家人抱怨，還被認為太小氣，讓他想當無奈。

一位網友在《匿名2公社》發文感嘆「真心奉勸大家不能對人太好」，原PO表示自己經營小攤鹹酥雞，只要是親朋好友來都大方請客不收錢，但某個親戚已就讀大學的孩子，近期常來攤上點餐，剛開始都只點一塊雞排、甜不辣，到後來次數越來越頻繁，也越點越多，最近一次竟點到500多元，那份量絕不是一個人吃得完的。原PO表示，當時說了「叔叔小本生意要收錢了，不然會被吃倒」，那個大學生親戚只笑回「叔叔生意很好不會倒」，真心話似被當玩笑話，當然這單也是免費。

事後，原PO和另個家人提起此事，家人卻一副不可置信的表情，驚訝「怎麼會想賺自己的人錢」，反應讓他很無奈。原PO抱怨，做的是小本生意，攤位租金、食材成本都要錢，若是兩天就被免費吃掉500元，一個月累計下來也要好幾千，都不收錢的話遲早被吃倒，何況那孩子的爸媽，自己一年也見不到一次，問網友「有沒有不撕破臉，拒絕被白吃的方法？」

貼文一出，眾人一面倒表示「直接收錢啊」、「親戚的孩子你幫忙養欸」、「土這麼軟 當然要掘深一點啊！」、「真爽直接省一餐…」、「越是親戚不是越要給錢嗎，才不會欠人情」、「親兄弟明算帳」、「做人真的不能太好、因為得寸進尺是人性」、「這就是為什麼我不喜歡認識的人來吃，送、不送都不對」。

網友們也認為事情演變到此，原PO自己也要負責任，「從一開始就不該養虎為患」、「你不收錢就錯了。該照收，可以多送一、二樣他沒有點的東西」、「做生意的可以打折，可以算整數，可以多點份量，就是不能不收錢！」。

還有人對於那位大學生一人可以點到500元的量有疑問，「他是不是跟同學一起分，然後收同學錢」、「他對同學請客吃鹹酥雞，您就當盤子被端了！」、「他很明顯是幫人家買，你不收錢，變成他賺走，頻率過高，再怎麼喜歡吃炸的，也不太可能頻率這麼高，合理推想，應該是利用版主來賺錢。」