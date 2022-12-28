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天冷吃鍋「鍋味」臭翻天！網點名這2家：頭洗3次還是臭

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣冷颼颼來上一鍋，吃完既滿足又療癒。示意圖/ingimage
天氣冷颼颼來上一鍋，吃完既滿足又療癒。示意圖/ingimage

天氣冷颼颼來上一鍋，吃完既滿足又療癒。不過，一名網友就表示，自己每次吃完火鍋，就會被全身的「鍋味」臭到心情差，因此很好奇有哪家火鍋店沒有這麼重的臭味。文章曝光，吸引網友們熱議，眾人就點名海底撈，並大讚「真的不臭」。

該名網友在Dcard分享，不少人喜歡趁著天冷吃鍋，但每次吃完一走出店裡，立刻就會被身上衣物所散發的「鍋味」給勳到不開心，他便好奇發問，有沒有吃完火鍋還能保持不臭的方法。

文章曝光後，有專業網友就分享，自己會備好衣服除味劑，每次只要吃完重口味的食物後，就會往身上噴一噴。此外，也有人建議，每次去吃火鍋前都要挑衣服，挑可以吃完就洗的，且能脫掉的外套、帽子都不要穿進店裡。

經過一番討論，留言票選「鍋味」最濃烈的火鍋店，分別為石二鍋築間。「築間真的是生化武器…每次一進去坐下來就已經開始聞得到那個味道」、「上次吃築間沒綁頭髮，回家洗了三次頭，但頭髮還是臭了三天」、「石二鍋超爆臭」、「石二鍋真的超臭，臭到內衣褲都臭的那種」。

而味道最不明顯的火鍋店，網友們則點名海底撈，「海底撈是目前吃過最不會臭的，其他都臭到一個不行」、「海底撈真的不太臭」、「海底撈沒什麼味道欸我覺得」、「海底撈+1抽風系統做得蠻好的」。

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