她染完髮才知懷孕 秒衝醫院「拿小孩」網轟：無知真可怕

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聯合新聞網／ 綜合報導
不少女性在懷孕後，都會很注重飲食，並戒掉懷習慣，深怕影響胎兒健康。示意圖ingimage
不少女性在懷孕後，都會很注重飲食，並戒掉懷習慣，深怕影響胎兒健康。示意圖ingimage

不少女性在懷孕後，都會很注重飲食，並戒掉懷習慣，深怕影響胎兒健康。對此，婦產科名醫蘇怡寧就在臉書分享，近日收到一名孕婦私訊詢問「真的有懷孕前3個月不要染髮，這種說法嗎？」，蘇怡寧則以10字回復。但底下留言有網友表示，友人染完髮才知道懷孕，因擔心胎兒健康，「還做人工流產把小孩流掉」。

蘇怡寧在臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》上分享，近日一名孕婦詢問，「真的有懷孕前3個月不要染髮，這種說法嗎？」，蘇怡寧親回「有這種說法，但就是瞎掰」該名孕婦又接著問「已經前往用頭髮的路上，結果看到3個月前不要染髮，充滿疑惑」，蘇怡寧僅回覆握手的表情符號。

蘇怡寧透露面對各種孕婦禁忌，他早已見怪不怪，「懷孕什麼鬼說法都有，連孕婦摸肚子會被換花（換性別的意思）這種都有人在說呢？孩子你太嫩了，恭喜你踏入懷孕的神奇旅程」。

文章曝光，網友們紛紛笑說「我這胎懷孕之後已經燙髮兩次了，真的沒那麼多78毛啦孕婦心情爽比什麼都重要」、「懷孕唯一要注意的就是遠離最危險的三姑六婆」、「放心，懷老二的時候，我不知道已經有了就跑去洗+剪+染現在寶寶都快4歲了」、「我染了頭髮還霧眉～叛逆嗎」。

不過底下留言，有網友透露「朋友在懷孕初期，還不知道已經有孕去染髮，後來發現懷孕以後，因為擔心還做人工流產把小孩流掉，太驚訝了」，其他人看完留言後大罵「無知超可怕」、「可憐的孩子」，而該名網友也崩潰表示「我們也覺得莫名其妙，想想也是他家的事、他們的選擇，其他人就不便多說什麼，只能在背後非議」。

懷孕

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