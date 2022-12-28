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兵役恢復1年！高三生同班兩樣情 這群人被封「末代爽兵」

聯合新聞網／ 綜合報導
昨（27）日國防部拍板定案「義務役延長一年」，士兵薪資也從目前的月薪6510元提高至26307元，113年1月1日開始實施。示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照片／記者洪哲政攝影
昨（27）日國防部拍板定案「義務役延長一年」，士兵薪資也從目前的月薪6510元提高至26307元，113年1月1日開始實施。示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照片／記者洪哲政攝影

蔡英文總統昨（27）天一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。未來民國94年次役男將改回服役一年，薪資也從目前的月薪6510元提高至26307元，113年1月1日開始實施。第一批恢復一年兵役的役男為現在的高三學生，也就是說一個班級裡，93年9月到12月出生的人，僅需當兵4個月，讓94年出生的同學羡慕不已。

國防部過去曾在2011年12月30日宣布，民國83年1月1日以後出生的役男，自102年起免服兵役，改為接受4個月常備兵役軍事訓練，同時，大學軍訓課可折抵訓練時間，最多折抵30天。隨著義務役拍板延長為一年，PTT不少網友暴動表示民國83年至93年的役男可說是「黃金爽代」，而現在就讀高三的男生中，93年9月至12月出生的人算是「末代爽兵」，可謂一個班級兩樣情。

役期延長的消息一出，新聞被轉發到PTT上，鄉民表示「83~93（年次）真的超爽四個月」、「83~93（年次）黃金爽代」、「我兒子95年路過」、「哭啊！更不想生了」、「四個月要被嗆一輩子了，爽兵」、「役女呢？不是要男女平等？」、「沒理由解放軍只打台男不打台女吧？」、「隨便反正我退役了且不會有兒子了」、「這只是第一步，美國的要求是男女皆兵」。

此外，義務役薪資大幅提高到2萬6307元，並推動銜接勞退制度及彈性修業制度，也成為鄉民大肆討論的話題。有網友訝異說「真假，直接開到最低薪資了？」、「（自112年1月1日起）基本工資不是26400嗎？」、「這條件真的非常好了」、「退伍先存30萬 夠還學貸嗎？」、「還點學貸，也可以好好訓練」。

然而也有人不買帳，直言「有錢的話，會寧願花3萬抵一個月」、「改成月薪二十萬台幣我一樣不想當兵啦」、「拿錢用來壓怒火而已，不然會被幹爆」、「私校學店生出去工作也領26k」。

蔡英文 兵役 國防部 PTT

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