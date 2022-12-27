快訊

華為多次挽留… 年薪近900萬「天才少年」被爆離職

台灣超過40萬人長新冠 近9成呼吸道症狀「咳嗽最常見」

氣交換禮物抽到絲襪…網提一關鍵引起「老司機」共鳴：超沒誠意

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友表示，自己在交換禮物大會上，竟然抽到全新的絲襪，引起網友的討論。情境示意圖。圖／Ingimage
一位網友表示，自己在交換禮物大會上，竟然抽到全新的絲襪，引起網友的討論。情境示意圖。圖／Ingimage

每年聖誕節的交換禮物大會，總讓人既期待又怕受傷。前幾天一位網友表示，自己在公司的交換禮物大會上，竟然抽到全新的絲襪，讓他怒罵同事「有夠缺德的」。有網友出招表示可以「用來色色」，沒想到原PO的留言回應竟然意外引起「老司機」的共鳴。

一位網友在PTT上發文表示，自己參加公司的交換禮物活動，預算在300元以下，結果抽獎當天竟然抽到「全新的黑絲襪」，讓他忍不住破口大罵：「難道不知道公司有男有女嗎？女生抽到就算了，還滿實用的，男生抽到這個要幹嘛」、「有夠缺德的」，公司也沒有人承認，讓他氣沖沖的決定要去調監視器。

不少網友幫他想辦法運用這個天外飛來的禮物，紛紛留言「你可以套頭去銀行啊」、「拿來煮奶茶」、「那是給你裝肥皂洗手用的」、「當場穿上報復社會」、「男生也可以穿啊，運動員很多人穿，我記得當初發明是給男生貴族穿的」。

也有網友表示可以「用來色色」，沒想到原PO卻在留言區憤怒的表示「全新的，打個毛」、「超沒誠意的」。這個回應反而引來一堆「老司機」的歪樓討論，「所以你爭執的點在於是全新的？」、「還以為是女同事拿原味的來抽」、「沒穿過的絲襪毫無價值可言」、「全新的難怪你那麼生氣」、「太過份了吧，哪有人送全新的」、「沒穿過也敢拿出來給人抽」。

交換禮物 絲襪 女生

延伸閱讀

不滿女同事穿爆乳露肚裝 老闆娘這樣反擊…網笑：爽到老闆

「從沒和女生同床」他興奮和女友過夜 一換睡衣驚了：竟然穿這種

哪個花錢較爽？他問「八萬日本玩vs兩萬國旅四次」 鄉民一面倒這樣說

網稱「日本神社屌打宮廟」 眾人怒駁：醜的才不是廟

相關新聞

氣交換禮物抽到絲襪…網提一關鍵引起「老司機」共鳴：超沒誠意

每年聖誕節的交換禮物大會，總讓人既期待又怕受傷。前幾天一位網友表示，自己在公司的交換禮物竟然抽到全新的絲襪，讓他怒罵同事「有夠缺德的」。有網友出招表示可以「用來色色」，沒想到原PO的留言回應竟然意外引起「老司機」的共鳴。

「從沒和女生同床」他興奮和女友過夜 一換睡衣驚了：竟然穿這種

對許多交往不久的情侶來說，同床共枕可說是最令人期待的事情。一名男網友表示難得能和女友獨處過夜，每日都在期待周末到來，不料當晚看到...

網稱「日本神社屌打宮廟」 眾人怒駁：醜的才不是廟

台灣的廟宇文化十分興盛，大大小小的宮廟、寺廟更是隨處可見。不過近日一位鄉民在PTT上卻拿台灣的宮廟和日本神社相比，並表示「宮廟比神社醜很多」。這則貼文引起熱議，鄉民們紛紛留言，指出有些有歷史的廟宇文化底蘊非日本神社可相比，也有許多留言表示，「醜的不是宮廟」，而是這些衍生出來的問題。

義務役精實訓練項目增超多 網笑：沒實彈有什麼用？

今（27）日上午的國安高層會議拍板定案「義務役未來改成一年」，未來訓練方向也會有所差異，包含入伍訓練會新增「模擬戰場實景抗壓訓練」、「提升彈藥射擊發數到160發」，役男同時也需要學習紅隼火箭彈、刺針飛彈、無人機等結合科技化的模擬訓練。此消息曝光後，引發網友激烈討論。

買家拖7天不取貨 藉口「家門外變電箱爆炸惹禍」引網笑瘋

現在網購發達，只要等待幾天，購買的商品就會立刻到貨，造福不少網購族。不過日前有賣家無言表示，他提醒買家要去取貨，沒想到對方卻說「麻煩你幫我再寄貨一次」，理由竟然是「家門外的變電箱爆炸，鐵門打不開」，讓網友笑瘋稱「這藉口太爛了吧，變電箱爆炸都說得出來」。

就愛這一味？日本妹與台灣小巷合影 網笑：可能跟「今際之國」末日風很像

台灣的市容時常被人詬病，今天更因為一張「人行道被機車停車格截斷，讓孩子無法行走在人行道上」的照片，登上美國論壇Reddit。今天一位鄉民在PTT上發問，日本女生在台灣巷子拍照時在想什麼，貼文一出引來不少鄉民的揶揄，也有人表示，台灣的街景和近期熱映的日本影集「如出一轍」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。