氣交換禮物抽到絲襪…網提一關鍵引起「老司機」共鳴：超沒誠意

每年聖誕節的交換禮物大會，總讓人既期待又怕受傷。前幾天一位網友表示，自己在公司的交換禮物大會上，竟然抽到全新的絲襪，讓他怒罵同事「有夠缺德的」。有網友出招表示可以「用來色色」，沒想到原PO的留言回應竟然意外引起「老司機」的共鳴。

一位網友在PTT上發文表示，自己參加公司的交換禮物活動，預算在300元以下，結果抽獎當天竟然抽到「全新的黑絲襪」，讓他忍不住破口大罵：「難道不知道公司有男有女嗎？女生抽到就算了，還滿實用的，男生抽到這個要幹嘛」、「有夠缺德的」，公司也沒有人承認，讓他氣沖沖的決定要去調監視器。

不少網友幫他想辦法運用這個天外飛來的禮物，紛紛留言「你可以套頭去銀行啊」、「拿來煮奶茶」、「那是給你裝肥皂洗手用的」、「當場穿上報復社會」、「男生也可以穿啊，運動員很多人穿，我記得當初發明是給男生貴族穿的」。

也有網友表示可以「用來色色」，沒想到原PO卻在留言區憤怒的表示「全新的，打個毛」、「超沒誠意的」。這個回應反而引來一堆「老司機」的歪樓討論，「所以你爭執的點在於是全新的？」、「還以為是女同事拿原味的來抽」、「沒穿過的絲襪毫無價值可言」、「全新的難怪你那麼生氣」、「太過份了吧，哪有人送全新的」、「沒穿過也敢拿出來給人抽」。