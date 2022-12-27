「從沒和女生同床」他興奮和女友過夜 一換睡衣驚了：竟然穿這種

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示滿心期待和女友過夜，想不到看到女友的睡衣後瞬間傻眼。示意圖／ingimage
一名網友表示滿心期待和女友過夜，想不到看到女友的睡衣後瞬間傻眼。示意圖／ingimage

對許多交往不久的情侶來說，同床共枕可說是最令人期待的事情。一名男網友表示難得能和女友獨處過夜，每日都在期待周末到來，不料當晚看到女友睡衣後瞬間傻眼「竟然穿這種睡衣跟我睡覺」，讓他大嘆「真讓我嚇呆了」。

一名網友在Dcard「女友竟然穿這種睡衣跟我睡覺」為題發文，他提到前陣子聖誕節時家人剛好全都出遊，僅留他一人看家，於是鼓起勇氣邀請交往2個多月的女友到家過夜，原本以為會碰軟釘子，想不到女友一口答應，意料外的答案讓原PO興奮大喊「真的期待到爆炸，整個禮拜都在期待週末的到來」。

原PO提到女友是自己的初戀，當2人過完聖誕佳節回家休息時，他表示「吃飯時就一直想像著睡覺時可以抱著女友」，坦言自己這輩子從來沒有和女生睡在同一張床上的經驗。原PO提到，原本以為女生都穿有蕾絲的可愛風格睡衣，殊不知當看到女友走出浴室後瞬間傻眼，一件連身毛茸茸的三眼怪睡衣讓他大嘆「真讓我嚇呆了」。

想不到過2天後，原PO女友傳訊表示已經買好派大星和海綿寶寶的情侶睡衣，讓他無奈嘆道「真的跟我以為的女生睡衣不太一樣」，納悶「女生真的都會穿這種睡衣嗎」。

貼文曝光後網友熱烈回應，「冬天太冷了，這種睡衣不但可愛還保暖怎麼可能不穿爆」、「很可愛欸，我男朋友都穿宮廟褲子睡覺⋯」、「正常啊，可愛又保暖，現在超冷欸」、「不要片子還是動漫看太多，以為女生都會穿可愛睡衣睡覺啦」、「你傳的睡衣是夏天穿的吧！冬天冷死了當然要穿毛毛的」。

一名網友表示滿心期待和女友過夜，想不到看到女友的睡衣後瞬間傻眼。圖／取自Dcard
一名網友表示滿心期待和女友過夜，想不到看到女友的睡衣後瞬間傻眼。圖／取自Dcard
一名網友表示滿心期待和女友過夜，想不到看到女友的睡衣後瞬間傻眼。圖／取自Dcard
一名網友表示滿心期待和女友過夜，想不到看到女友的睡衣後瞬間傻眼。圖／取自Dcard

情侶 Dcard 女生

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