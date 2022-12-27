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網稱「日本神社屌打宮廟」 眾人怒駁：醜的才不是廟

聯合新聞網／ 綜合報導
有鄉民發文表示「神社屌打宮廟」被反駁，不少留言都提到竹林山觀音寺的雕刻巧奪天工。報系資料照／記者祁容玉 攝影
有鄉民發文表示「神社屌打宮廟」被反駁，不少留言都提到竹林山觀音寺的雕刻巧奪天工。報系資料照／記者祁容玉 攝影

台灣的廟宇文化十分興盛，大大小小的宮廟、寺廟更是隨處可見。不過近日一位鄉民在PTT上卻拿台灣的宮廟和日本神社相比，並表示「宮廟比神社醜很多」。這則貼文引起熱議，鄉民們紛紛留言，指出有些有歷史的廟宇文化底蘊非日本神社可相比，也有許多留言表示，「醜的不是宮廟」，而是這些衍生出來的問題。

一位網友在PTT上以「台灣的宮廟是不是比日本神社醜很多」為題發文，表示自己在台灣看到的宮廟，除了少數是壯麗的特色建築，大部分與住家共構或路邊的小廟，都長得不太好看；而相較之下，日本人習慣會去參拜的「神社」，簡單的木造建築、紅色柱子，「就都感覺很潔淨」。

沒想到貼文一出，引來了各種不同的看法，許多人表示，台灣宮廟積蘊的歷史文化和建築特色，比日本神社的更吸引人，「地方指標傳統歷史建築都古色古香，很美」、「你就覺得鳥居很潮對吧，廟的細節、藻井、柱子，你都沒注意看啊，那個簍空的龍柱，日本仔做的出來逆」、「日本差多了，台灣的廟那些雕刻創作，巧奪天工」、「台灣有點歷史的地方信仰中心都很好看，小廟也精緻，硬拿路邊神壇比日本正式的神社根本硬要黑台灣」。

也有鄉民說，原PO會覺得神社比較美，可能是因為台灣宮廟的色彩大多飽和濃豔，容易視覺疲勞，相較之下，神社的設計和近代人崇尚的美學比較貼近，「日本一個簡單鳥居就顯現乾淨優雅的曲線」、「日本神社、寺的簡單設計剛好比較合現代美學」。

日本神社簡潔的設計比較符合現代人的審美，圖為諏訪神社後方的玉園稻荷神社。報系資料照／記者陳睿中 攝影
日本神社簡潔的設計比較符合現代人的審美，圖為諏訪神社後方的玉園稻荷神社。報系資料照／記者陳睿中 攝影

不過大部分留言都認為，「醜的不是宮廟」，鄉民們提出宮廟會讓人詬病的地方，不外乎就是在宮廟上掛滿LED燈、衍生的8+9文化、和台灣維護宮廟的方式，「台式宮廟很漂亮啊，是台灣弄的很醜，還加LED」、「廟很漂亮，就不知為啥硬要掛電子看板」、「醜的是8+9文化，不是廟」、「正統的其實很有廟味，無奈現在一堆8+9」、「光燒香燒紙錢鞭炮八家炯就low爆了」、「樣式上不會輸日本，維護倒是被屌打幾十條街，燒香燒金紙一定會變很髒」、「以前留下來的就很漂亮，但是現代改建的鋼筋水泥廟跟鐵皮廟就醜得要死」、「台灣是廟很漂亮，但是人文不行，煙跟炮又趕跑很多人」。

歷史建築 宮廟文化 日本 信仰

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