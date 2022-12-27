義務役精實訓練項目增超多 網笑：沒實彈有什麼用？

今（27）日上午的國安高層會議拍板定案「義務役未來改成一年」，未來訓練方向也會有所差異，包含入伍訓練會新增「模擬戰場實景抗壓訓練」、「提升彈藥射擊發數到160發」，役男同時也需要學習紅隼火箭彈、刺針飛彈、無人機等結合科技化的模擬訓練。此消息曝光後，引發網友激烈討論。

據了解，未來在義務役訓練方面，會結合現代化科技，學習紅隼火箭彈、刺針飛彈、無人機等現代化科技，延長到8週的入伍訓練也會將彈藥射擊提升到160發，網友們則回應「學了半天沒實彈有什用？」、「又不會讓你真的發射，連手榴彈都不敢讓你丟真的了」、「教材數量夠嗎？」、「無人機？叫會打電動的通通出來練習開就好」、「列出來好看的而已啦」、「義務役連真手榴彈都不一定能丟得到了」、「每個單位能分到一把1:1模型就偷笑了」、「這個真的太唬爛。志願役都碰不到這些武器，更何況義務役」。

不過也有網友支持增加訓練量，指出「現在這樣精實多了」、「陸地單位的訓練早就該改了」、「實戰求生的確需要，這樣才能增加存活率」、「這些訓練比刺槍術好太多」、「早就要教了，我以前都沒學到」、「學這個真的有用，總算做對事了」、「可惜我退伍了，沒有訓練到」。