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買家拖7天不取貨 藉口「家門外變電箱爆炸惹禍」引網笑瘋

聯合新聞網／ 綜合報導

一名賣家分享，買家不取貨的理由是「變電箱爆炸」。圖擷自爆料公社
一名賣家分享，買家不取貨的理由是「變電箱爆炸」。圖擷自爆料公社

現在網購發達，只要等待幾天，購買的商品就會立刻到貨，造福不少網購族。不過日前有賣家無言表示，他提醒買家要去取貨，沒想到對方卻說退貨後「麻煩你幫我再寄貨一次」，理由竟然是「家門外的變電箱爆炸，鐵門打不開」，讓網友笑瘋稱「這藉口太爛了吧，變電箱爆炸都說得出來」。

一名網友在「爆料公社」貼出一段跟買家的對話，只見原PO提醒對方「你的包裹今天晚上12點就退回來囉！」對方卻回應「可能要麻煩您再幫我寄一次」，理由是「因為昨天我們家外變電箱爆炸，鐵門打不開，不好意思，造成你的麻煩」。原PO無奈表示「為他家變電箱默哀一分鐘，即使修好了也還沒去領，我看我要為了我的貨默哀了」。

對此，網友笑瘋「為什麼我覺得有點好笑」、「變電箱連續爆炸七天？還是他的腦袋爆炸七天？或是痔瘡連續爆炸七天出不了門？」、「他家變電箱爆炸，五天出不了門？」、「那麼多天不領，這藉口太爛了吧，變電箱爆炸都說得出來」、「真的要取貨，也不會拖到最後一天，故意不取貨才會拖，還用這爛理由」。

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