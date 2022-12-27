聽新聞
test
0:00 / 0:00
買家拖7天不取貨 藉口「家門外變電箱爆炸惹禍」引網笑瘋
現在網購發達，只要等待幾天，購買的商品就會立刻到貨，造福不少網購族。不過日前有賣家無言表示，他提醒買家要去取貨，沒想到對方卻說退貨後「麻煩你幫我再寄貨一次」，理由竟然是「家門外的變電箱爆炸，鐵門打不開」，讓網友笑瘋稱「這藉口太爛了吧，變電箱爆炸都說得出來」。
一名網友在「爆料公社」貼出一段跟買家的對話，只見原PO提醒對方「你的包裹今天晚上12點就退回來囉！」對方卻回應「可能要麻煩您再幫我寄一次」，理由是「因為昨天我們家外變電箱爆炸，鐵門打不開，不好意思，造成你的麻煩」。原PO無奈表示「為他家變電箱默哀一分鐘，即使修好了也還沒去領，我看我要為了我的貨默哀了」。
對此，網友笑瘋「為什麼我覺得有點好笑」、「變電箱連續爆炸七天？還是他的腦袋爆炸七天？或是痔瘡連續爆炸七天出不了門？」、「他家變電箱爆炸，五天出不了門？」、「那麼多天不領，這藉口太爛了吧，變電箱爆炸都說得出來」、「真的要取貨，也不會拖到最後一天，故意不取貨才會拖，還用這爛理由」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言