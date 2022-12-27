每月花錢享樂遭長輩酸「年輕人很懂花」 網反擊：買不起房為何不花？

你會將每個月的薪水花在哪呢？有網友分享自己朋友常常跑音樂祭、演唱會一場600到6000都有、一個月治裝費也5、6000元，也經常買玩具、模型和遊戲片，因此被親戚長輩唸「現在的年輕人很會享樂，很懂得花錢」引起網友討論。

一名網友在PTT八卦版發文，表示自己身邊一名朋友已經出社會2、3年，月薪4萬多，平常經常去音樂祭、Live house、演唱會等，一場600到6000元；一個月買衣服、鞋子、褲子、帽子等的治裝費5至6000元。

除此之外，他還會買玩具，如模型、PS5遊戲片等，也是幾百幾千的在花；手機部分最近也從iPhone 11換到iPhone 14。以上種種行為，使得他被長輩大酸「現在的年輕人很會享樂，很懂得花錢」。

對此，許多網友認為錢確實該花掉，畢竟也買不起房子，表示「那些錢不花的話買得起房子嗎？」、「存下來的錢也買不起房子啊」、「沒有房子沒有孩子，不這樣花不然要幹嘛」、「正常啊，又不用買房、生子」、「房子是以前三倍價格，躺平爽一下也不行膩？」

也有網友提到，物價飛漲，應該早早花掉才對，表示「物價一直漲早買早享受才聰明」、「錢不用下場2種：1被通膨吃掉、2變遺產」、「早點買還比較省，我以前買的產品還漲價，一樣型號的」。