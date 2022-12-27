義務役延長1年薪水多3倍 網暴動：以前領6000元真的慘

今（27）日蔡英文總統召開國安高層會議，拍板定案「義務役延長一年」，並且規劃自2024年元旦開始，滿18歲且94年次以後出生的役男，役期從原本的4個月延長至1年，義務役士兵的每月薪資也從6500元，漲至2萬320元，相關訓練方案還在最後精修階段，此消息一出，引發網友熱烈討論。

這次受到影響的役男，確定是94年次出生者，消息也在PTT引發討論，有網友表示「辛苦啦，保家衛國」、「4個月就是一個笑話」、「這會讓17歲高中生崩潰」、「要當就好好訓練，不要浪費年輕人時間」、「這樣不是現役有一屆的學生，班級上會有一半人一年、一半人四個月嗎，一年的感覺真的會被笑死」、「我4個月超爽的」、「我覺得之前本來就不該改4個月，一年才正常」、「掃地又改成一年啦！」

針對義務役士兵薪水調漲，也有網友指出「以前領6000超慘」、「太爽了吧，薪資3倍跳耶」、「有這預算早該拿出來花了，給自願役2倍薪水還怕募兵制失敗嗎？」、「以後志願役會很難招」、「領了3倍的錢，訓練也會多3倍嗎？」、「以前領6000元真的超扯，還要扣洗衣費跟車錢」、「國家財政支撐得住嗎？突然暴增這筆支出」、「以前6000元的要不要補給我們？」、「連薪水都起飛了呢」。