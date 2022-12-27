快訊

「堅決反對延長兵役」 趙少康：國民黨執政一定改回來

估明年「這時間」達疫情高峰期 黃立民：單日5萬例不是不可能

義務役延長1年薪水多3倍 網暴動：以前領6000元真的慘

聯合新聞網／ 綜合報導
今（27）日國防部拍板定案「義務役延長一年」，義務役士兵的每月薪資也從6500元，漲至2萬320元。示意圖／記者洪哲政攝影
今（27）日國防部拍板定案「義務役延長一年」，義務役士兵的每月薪資也從6500元，漲至2萬320元。示意圖／記者洪哲政攝影

今（27）日蔡英文總統召開國安高層會議，拍板定案「義務役延長一年」，並且規劃自2024年元旦開始，滿18歲且94年次以後出生的役男，役期從原本的4個月延長至1年，義務役士兵的每月薪資也從6500元，漲至2萬320元，相關訓練方案還在最後精修階段，此消息一出，引發網友熱烈討論。

這次受到影響的役男，確定是94年次出生者，消息也在PTT引發討論，有網友表示「辛苦啦，保家衛國」、「4個月就是一個笑話」、「這會讓17歲高中生崩潰」、「要當就好好訓練，不要浪費年輕人時間」、「這樣不是現役有一屆的學生，班級上會有一半人一年、一半人四個月嗎，一年的感覺真的會被笑死」、「我4個月超爽的」、「我覺得之前本來就不該改4個月，一年才正常」、「掃地又改成一年啦！」

針對義務役士兵薪水調漲，也有網友指出「以前領6000超慘」、「太爽了吧，薪資3倍跳耶」、「有這預算早該拿出來花了，給自願役2倍薪水還怕募兵制失敗嗎？」、「以後志願役會很難招」、「領了3倍的錢，訓練也會多3倍嗎？」、「以前領6000元真的超扯，還要扣洗衣費跟車錢」、「國家財政支撐得住嗎？突然暴增這筆支出」、「以前6000元的要不要補給我們？」、「連薪水都起飛了呢」。

薪水 役男 志願役 PTT

延伸閱讀

婆婆祭祖叫娘家來準備…父心臟病發阻攔她探病 網轟：誇張到極點

煮飯只是女人的事？婆婆總說外食有毒 聽到小孩講「奶奶說」就快崩潰

不逛藥妝了！熱狗加飲料才42元 網暴動下次去日本直衝好市多

他PO照「速限15公里」質疑太狠 網一看背景秒懂：正常好嗎！

相關新聞

就愛這一味？日本妹與台灣小巷合影 網笑：可能跟「今際之國」末日風很像

台灣的市容時常被人詬病，今天更因為一張「人行道被機車停車格截斷，讓孩子無法行走在人行道上」的照片，登上美國論壇Reddit。今天一位鄉民在PTT上發問，日本女生在台灣巷子拍照時在想什麼，貼文一出引來不少鄉民的揶揄，也有人表示，台灣的街景和近期熱映的日本影集「如出一轍」。

每月花錢享樂遭長輩酸「年輕人很懂花」 網反擊：買不起房為何不花？

你會將每個月的薪水花在哪呢？有網友分享自己朋友常常跑音樂祭、演唱會一場600到6000都有、一個月治裝費也5、6000元，也經常買玩具、模型和遊戲片，因此被親戚長輩唸「現在的年輕人很會享樂，很懂得花錢」引起網友討論。

義務役延長1年薪水多3倍 網暴動：以前領6000元真的慘

今（27）日蔡英文總統召開國安高層會議，拍板定案「義務役延長一年」，並且規劃自2024年元旦開始，滿18歲且94年次以後出生的役男，役期從原本的4個月延長至1年，義務役士兵的每月薪資也從6500元，漲至2萬320元，相關訓練方案還在最後精修階段，此消息一出，引發網友熱烈討論。

兵役將延長至1年 高中生暴動擬「免役計畫」：吃到BMI超標

總統蔡英文預計於今日（27）拍板兵役延長1年，且根據目前方案，將從94年次後的役男開始實施，有網友就表示，自己高二的表弟已經在擬定「免役計畫」，健康的人要把自己弄成BMI超標，無論是變胖會變瘦，都希望可以藉此躲兵役，引起網友議論。

擠爆日本櫻花季？陸將恢復公民出境旅遊 林氏璧：大家看著辦

中國大陸官方於26日晚間宣布，自2023年1月8日起，COVID-19變為「乙類乙管」，且取消入境核酸檢測及集中隔離等措施，而關於公民出境旅遊也將「有序恢復」，熱愛日本自助旅遊的前台大感染科醫師林氏璧對此表示「大家看著辦」。

五月天演唱會嗨爆孩子卻睡到打呼 他哭笑不得：完全不給面子

天團五月天近日在桃園棒球場開唱，吸引滿場歌迷，不過近日有網友分享，自己砸大錢帶兩個孩子到現場聽演唱會，沒想到兩小完全不給五月天面子，當場呼呼大睡。不少網友看了哭笑不得表示自家孩子也有類似情況，也有人反

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。