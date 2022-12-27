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兵役將延長至1年 高中生暴動擬「免役計畫」：吃到BMI超標
總統蔡英文今日（27）拍板兵役延長1年，根據目前方案，將從94年次後的役男開始實施，有網友就表示，自己高二的表弟已經在擬定「免役計畫」，健康的人要把自己弄成BMI超標，無論是變胖會變瘦，都希望可以藉此躲兵役，引起網友議論。
總統蔡英文27日上午召開國安高層會議，拍板兵役延長一年，根據目前方案，94年次後的役男將受影響，該屆學生將參加下個月的大學學測，被指是「學測前一份崩潰大禮」。
一名網友在PTT八卦版發文，表示他關心自己高二的小表弟後，發現他們班已經在擬定「免役計劃」，除了讀研加兩年外，健康的人免役最簡單就是BMI超標，看要往上還是往下，甚至計畫要在5年內把60公斤吃成100公斤，就為了躲兵役。
有網友建議「太早了，體檢前2個月在努力就好」、「要拚快拚，別到時候沒拚到又要頂著肥肚子當兵，會生不如死，要考慮清楚嘿」，也有人開玩笑表示「這樣五年後台灣年輕男性普遍都胖子欸」。
但也有人曝光增重逃兵役的下場，表示「我有個學弟就這樣免役，現在痛風病」、「朋友吃到免疫，然後就再也沒有瘦下來了」、「不划算吧，如果得代謝症候群更麻煩，血脂、脂肪肝、高血壓、血管硬化...」。
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